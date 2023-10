Flusso atlantico scatenato e MALTEMPO fino alla fine di ottobre, poi...

L'autunno cercherà di riguadagnare il terreno perduto, promuovendo un periodo di circa 10 giorni contrassegnato da molta dinamicità atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia.

Il flusso atlantico continuerà a comandare la scena meteorologica del nostro Paese portando perturbazioni in rapida sequenza alternate a pause dove sarà possibile vedere anche il sole. La corrente portante sarà occidentale, quindi il contesto termico si manterrà mite, senza punte di freddo eccessive.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 28 ottobre:

Flusso atlantico letteralmente scatenato; lo vediamo dalle frecce blu che irromperanno sull'Italia formando anche depressioni foriere di maltempo. Una situazione del genere manterrà condizioni di tempo perturbato su gran parte della nostra Penisola, soprattutto al nord e sulle regioni del versante tirrenico dove si rinnoveranno piogge talora intense.

Volendo fare un paragone come facciamo sempre con il modello europeo, la media degli scenari del modello nostrano valida sempre per sabato 28 ottobre mostra una situazione quasi identica all'americano:

Correnti occidentali ed occasioni per piogge talore intense sulla nostre regioni, in un contesto termico non freddo.

Andiamo allora a vedere quale potrebbe essere la probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia media o addirittura elevata sulla maggior parte della nostra Penisola. Le zone colorate in blu avranno invece una probabilità di pioggia bassa e saranno in minoranza rispetto alle aree piovose.

Infine, cosa potrebbe succedere per l'inizio di novembre? Di seguito la media degli scenari americana valida per mercoledi 1 novembre:

L'alta pressione delle Azzorre proverà a spingere una debole spalla verso le nostre regioni, che tuttavia resteranno sotto un tempo variabile dettato da correnti fresche di matrice nord-occidentale.

RIASSUMENDO: Il flusso atlantico continuerà a comandare la scena meteorologica del nostro Paese portando perturbazioni in rapida sequenza alternate a pause dove sarà possibile vedere anche il sole. La corrente portante sarà occidentale, quindi il contesto termico si manterrà mite, senza punte di freddo eccessive. Da mercoledì 1 novembre l’alta pressione delle Azzorre proverà a spingere una debole spalla verso le nostre regioni, che tuttavia resteranno sotto un tempo variabile dettato da correnti fresche di matrice nord-occidentale.

