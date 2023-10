Fine dell’ESTATE ASSURDA: tra una settimana l’Italia sarà sotto la PIOGGIA e il FRESCO

Signori, finalmente si cambia registro! Ancora qualche giorno in compagnia di questa assurda estate, poi dal prossimo fine settimana l'autunno busserà alla porta italica con una prima perturbazione che porterà piogge ad iniziare dalle regioni settentrionali. Questa volta dai modelli arrivano segnali forti di cambiamento che testimoniano la volontà della natura di mettere fine ad una situazione che sta diventando insostenibile su quasi tutti i fronti, in primis per gli equilibri della natura.

Arriverà la pioggia e il fresco, insomma, il tanto decantato autunno, spodestato più volte da un'estate che sembrava non avere mai fine.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 17 ottobre, praticamente tra una settimana esatta:

Dalla mappa notiamo finalmente la scomparsa del colore rosso che ci ha accompagnato per tanto tempo. L'alta pressione "cattiva" tenderà a ripiegare verso i propri territori di origine, liberando il Mediterreneo dalla sua oppressione. Si formerà un altro anticiclone sull'Europa orientale, ma del tutto diverso che faciliterà l'arrivo di correnti fresche e depressionarie sull'Italia.

Osservando il quadro termico a 1500 metri previsto dalla media degli scenari americana per il medesimo giorno (martedi 17), notiamo l'arrivo del FRESCO su molte aree dell'Italia centro-settentrionale:

Una bella zampata autunnale che finalmente coinvolgerà l'Italia, con il CALDO che tenderà ad allontanarsi verso il cuore del Continente Africano ed il FREDDO che dilagherà sul nord Europa.

E le piogge? Niente paura, ci saranno...e pure abbondanti. La terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per martedi 17 ottobre. Vi ricordiano che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Praticamente tutta l'Italia, salvo piccole eccezioni, avrà una probabilità di pioggia MEDIA o ELEVATA, addirittura MOLTO ELEVATA dove vedete il colore tendente al rosso.

Gli altri modelli cosa dicono? Più o meno la stessa cosa. Noi, per par condicio, vi proponiamo la media degli scenari del modello europeo valida per il medesimo giorno, ovvero martedi 17 ottobre:

Depressione e maltempo su gran parte d'Italia con un anticiclone non cattivo che tenderà ad interessare l'Europa centro-settentrionale. Notate l'aria fredda da est (frecce blu) che si getterà nel Mediterraneo, contrastando con aria più calda proveniente dal nord Africa (frecce rosse)...un bello scontro che potrebbe generare fenomeni anche violenti.

Infine, se con un balzo virtiale ci spostiamo a venerdi 20 ottobre, si nota come l'autunno sia ormai entrato in pompa magna sull'Italia:

Nuova perturbazione, nuove piogge e niente alte pressioni sul Mediterraneo e l'Italia!

RIASSUMENDO: Dopo una lunga e assurda estate, l’Italia si prepara ad accogliere l’autunno con un cambiamento radicale del tempo. Nel fine settimana una prima perturbazione porterà piogge su gran parte del Paese, mettendo fine all’oppressione dell’alta pressione. Le temperature scenderanno sensibilmente, soprattutto al centro-nord, dove si avranno valori tipici della stagione autunnale. Le piogge saranno generalizzate e copiose, con il rischio di fenomeni anche intensi e violenti durante la settimana prossima. Si tratta di un segnale forte di cambiamento che testimonia la volontà della natura di ristabilire gli equilibri climatici.

