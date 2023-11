Ancora PERTURBAZIONI e FORTI VENTI in vista per l'Italia

La fase meteorologica turbolenta che sta attraversando l'Italia dovrebbe trovare una breve tregua attorno a metà della settimana prossima, stante un parziale allungo dell'alta pressione atlantica verso le nostre regioni.

La relativa stabilità non dovrebbe però continuare a lungo. Infatti, altre perturbazioni e forti venti saranno in agguato all'inizio della seconda decade di novembre, anche se gli eventuali corpi nuvolosi non sembrano al momento in grado di portare peggioramenti importanti.

Ci aspetterà quindi una metà di novembre molto variabile, con vento forte ed anche rovesci di pioggia che si concentreranno ancora una volta nelle aree sopravvento al flusso portante principale, ovvero da ovest, in un contesto complessivamente non freddo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 11 novembre:

L'alta pressione delle Azzorre, dopo una breve puntata sull'Italia, dovrebbe tornare a governare il tempo dell'Atlantico Portoghese. Da noi, come si evince dalla mappa, prenderà piede un flusso di correnti occidentali scarsamente ondulato che muoverà la fila di alcune moderate perturbazioni.

La mapppa della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno, ovvero sabato 11 novembre, ci mostra una probabilità maggiore sui versanti esposti alle correnti occidentali (vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Le principali ombre pluviometriche, ovvero dove non dovrebbe piovere, saranno ubicate sul basso Piemonte, l'est della Sardegna, gran parte del meridione ed il versante adriatico centro-meridionale.

Infine, questa è la mappa imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per giovedi 16 novembre:

Ancora poche novità sul fronte meteo con il dominio indiscusso delle correnti occidentali con tempo variabile, mite ed anche abbastanza piovoso.

RIASSUMENDO: Dopo una fase meteorologica turbolenta che ha portato maltempo su gran parte del Paese, ci aspetta una breve pausa di stabilità attorno a metà della settimana prossima, grazie all’alta pressione atlantica che si avvicinerà alle nostre regioni. Tuttavia, la situazione non durerà a lungo, poiché altre perturbazioni e venti da ovest torneranno a far sentire la loro presenza all’inizio della seconda decade di novembre. Il tempo sarà quindi molto variabile, con alternanza di schiarite e rovesci, soprattutto nelle aree esposte al flusso portante principale.