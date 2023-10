Alla ricerca di un CAMBIAMENTO: quando si potrà dire ADDIO al CALDO ANOMALO e alla SICCITA'?

Quando arriverà questo benedetto cambiamento in grado di portare un po' di autunno sulla nostra Penisola? Nessun anticiclone fortunatamente è eterno ed anche questo prima o poi dovrà lasciare spazio ad altre configurazioni. Il compito del meteorologo è tracciare le linee guida per identificare il suddetto cambiamento, ma in un mare di "nulla atmosferico" come in queste settimane non è assolutamente facile.

I modelli spesso illudono, poi sul più bello cancellano quanto di buono avevano faticosamente costruito nei giorni precedenti e tutta la solfa ricomincia da capo, con tanto di rassegnazione da parte del previsore di turno. Insomma, è una lotta continua contro l'alta pressione che può proseguire per giorni, se non settimane.

Vi stiamo dicendo queste cose in modo da prendere consapevolezza che liberarsi di un simile mostro non sarà per nulla facile. Tuttavia, anche i modelli attuali continuano a confermare un cambiamento che dovrebbe prendere piede all'inizio della seconda decade di ottobre.

Fino al giorno 10 ottobre è quasi inutile spendere ulteriori parole in quanto la situazione resterà immutata, sotto l'egida di una staticità allarmante e temperature fuori da ogni senso e logica.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 10 ottobre:

Nulla di nuovo sotto il sole e il caldo, anche se la roccaforte iberica tenderà a vacillare con il possibile ingresso di una saccatura atlantica...saccatura che 3 giorni dopo, ovvero venerdi 13 ottobre, potrebbe determinare un primo cambiamento del tempo sulle regioni settentrionali e la Toscana.

Ecco la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 13 ottobre:

L'alta pressione inizierà finalmente ad abbassare la testa, con il settentrione che potrebbe essere interessato dalle prime piogge, come mostra la cartina della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Pioggia benedetta su gran parte del nord e sulla Toscana, mentre le altre regioni resteranno ancora in attesa, ma avranno lo stesso un progressivo calo delle temperature.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando a metà mese, ecco cosa viene contemplato dalla media degli scenari americana per la giornata di domenica 15 ottobre:

L'operazione di liberazione dalla morsa anticiclonica continuerà e le correnti atlantiche più fresche ed instabili proveranno ad invadere anche il centro e il meridione con un clima più fresco e piovoso.

Nei prossimi giorni si spera di poter confermare queste linee di tendenza; continuate quindi a seguirci.

RIASSUMENDO: Dopo settimane di caldo anomalo e assenza di precipitazioni, l’Italia potrebbe finalmente vedere l’arrivo dell’autunno nella seconda decade di ottobre. Secondo le previsioni, infatti, l’anticiclone che domina la nostra Penisola potrebbe iniziare a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche ed instabili, che porterebbero un cambiamento del tempo su gran parte del territorio. Il primo segnale di questa svolta potrebbe arrivare il 13 ottobre, quando una saccatura proveniente dall’oceano potrebbe determinare delle piogge sulle regioni settentrionali e la Toscana, accompagnate da un calo termico. Due giorni dopo, il 15 ottobre, il cambiamento potrebbe coinvolgere anche il centro e il sud, con un clima più autunnale e piovoso.

