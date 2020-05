Meteo a 7 giorni: tanti TEMPORALI ma anche un po' di SOLE

SINTESI GRAFICA SINO A GIOVEDI 21 MAGGIO



Quando si è alle prese con la classica "goccia fredda" depressionaria in quota in sede mediterranea e soprattutto con i suoi imprevedibili spostamenti, tracciare un quadro previsionale diventa più difficile.



Basta un inopinato spostamento di qualche centinaio di km della sfera d'influenza del vortice in quota e l'instabilità passa rapidamente da una regione all'altra e chi aveva il sole si becca la pioggia o viceversa.



Nel fine settimana la saccatura che da giorni sta cercando di sfondare sull'Italia, limitando la sua azione alle regioni settentrionali, ma favorendo parimenti anche un netto rialzo termico al centro e soprattutto al sud, si andrà come bloccando sul posto, evolvendo in minimo chiuso.



Ne deriverà cosi la prosecuzione di una modesta instabilità al nord nel fine settimana e nel contempo la persistenza di tempo buono e abbastanza caldo sul resto del Paese, specie sul meridione.



Lunedi 18 maggio però la depressione riuscirà a riaccendere "i motori" con l'intenzione di coinvolgere tutto il Paese, determinando rovesci e temporali sparsi a partire dai versanti tirrenici e nord-occidentali, per poi abbracciare anche le restanti zone del territorio ed allontanando il caldo anche dal meridione.



Anzi, entro mercoledì 20 maggio, la goccia fredda andrà concentrando la sua azione in prevalenza sulle regioni centrali e meridionali, liberando il nord, dove da giovedì 21 tornerà un bel sole pieno e le temperature saliranno di alcuni gradi.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 21 MAGGIO:

venerdì 15 maggio: al nord nelle prime ore nubi con rovesci e temporali, anche intensi a ridosso dei rilievi. Al centro nubi sparse ma fenomeni solo sporadici ed isolati, bello altrove, ancora caldo al centro e al sud, ma in misura inferiore a giovedì.



sabato 16 maggio: al nord un po' di instabilità con qualche breve rovescio o isolato temporale pomeridiano, coinvolta anche la Sardegna, un po' di nubi sul resto del centro, ma senza conseguenze, bel tempo altrove.



domenica 17 maggio: lieve instabilità al nord e sulla Sardegna ma fenomeni solo sporadici ed isolati, più probabili sui rilievi e nel pomeriggio, bello altrove. Caldo moderato.



lunedì 18 maggio: peggiora al nord-ovest e lungo tutti i versanti tirrenici, Sardegna compresa, con piogge e temporali sparsi, tempo migliore ad est ma con nubi in aumento, temperature in calo.



martedì 19 e mercoledì 20 maggio: instabilità in estensione a tutta la Penisola con momenti di sole alternati a brevi temporali o rovesci di pioggia, temperature in calo ulteriore al centro e al sud.



giovedì 21 maggio: netto miglioramento al nord, ancora un po' di instabilità al centro e al sud con temporali sparsi pomeridiani.



