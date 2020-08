METEO A 7 GIORNI: importante fase di tempo perturbato

Una importante circolazione di bassa pressione determina condizioni di tempo instabile a partire dalle regioni settentrionali, si tratta di una profonda saccatura alimentata dalle correnti fresche in arrivo dall'oceano Nord Atlantico. Questa figura depressionaria non sarà destinata ad abbandonarci in tempi brevi ma ci terrà compagnia per alcuni giorni. Si tratta quindi di un passaggio lento che a livello locale potrà provocare lo sviluppo di temporali particolarmente severi non soltanto sulla fascia alpina e sulla Valpadana ma anche lungo le coste del medio ed alto Tirreno. I primi temporali si svilupperanno questo pomeriggio e questa sera proprio lungo la fascia alpina e prealpina, nonché sui settori di pianura più settentrionali, mentre a partire da domani i fenoneni conquisteranno anche le aree marittime inizialmente sulla Liguria e la Toscana, per poi progredire tra domenica e lunedì anche sulle regioni del centro, grazie allo sviluppo di un nuovo corpo nuvoloso legato all'avanzamento della parte più fresca della depressione verso il Mediterraneo centrale. Stima delle precipitazioni previste sull'Italia nel pomeriggio di lunedì:

Anche il tempo previsto la prossima settimana conserverà un'impronta instabile, l'Europa si troverà ad essere interessata da un canale depressionario che verrà successivamente percorso da nuovi impulsi di aria instabile. Un secondo corpo nuvoloso è infatti previsto raggiungere il nostro Paese tra mercoledì e giovedì prossimo, con fenomeni che questa volta tenderanno a colpire soprattutto le regioni del centro e del sud, mentre il nord resterà in una posizione marginale. Analisi in quota del modello americano riferita a mercoledì 2 settembre:

Sintesi previsionale da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre:

Sabato 29 con forti temporali al nord e sulla Toscana. Soleggiato al centro ed al sud con temperature ancora elevate, mentre ci sarà un calo termico al nord.

Domenica 30 ancora tempo instabile al nord e su parte del centro, con temporali anche di una certa intensità. Resistono il sole e il caldo al sud.

Lunedì 31 un nuovo corpo nuvoloso si sviluppa sul Mediterraneo, con temporali intensi sulle regioni centrali ed al nord-est. Qualche temporale anche al sud. Calo termico generale.

Martedi primo settembre giornata interlocutoria con ubi sparse e temperature gradevoli. Ventilato.

Mercoledì 2 temporali in arrivo al centro ed al sud, nubi di passaggio al nord. Temperature gradevoli.

Giovedi 3 con tempo instabile al centro ed al sud, più sole al nord. Temperature stazionarie.

Venerdi 4 e sabato 5 residua instabilità al sud, soleggiato altrove con moderata ripresa termica.