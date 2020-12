Meteo a 7 giorni: il FREDDO incomberà a Natale

Correnti umide atlantiche piloteranno una perturbazione nelle prossime 24-36 ore, che sarà fiaccata dall'alta pressione. Nella giornata di domenica 20 dicembre, il sistema frontale riuscirà a portare delle piogge sul nord-ovest, parte della Sardegna e in Sicilia, prima di essere completamente annichilito dalla struttura stabilizzante.

Sul resto d'Italia non avremo fenomeni degni di nota anche se il cielo sarà popolato da molta nuvolosità in un contesto termico piuttosto mite.

A seguire, interverrà sull'Italia un regime di mite variabilità, dettato ancora una volta da correnti occidentali piuttosto blande. La mappa termica imbastita dal modello americano per mercoledi 23 dicembre, mostra molto bene l'isola di tempo mite presente sul Mediterraneo e l'Italia:

Il freddo resterà ancorato sui settori settentrionali del Continente, pronto a scendere verso di noi non appena l'alta pressione delle Azzorre si ergerà in Atlantico.

Ecco infatti l'aria fredda dilagare su quasi tutto il nostro Continente e in parte anche sull'Italia nella giornata di NATALE:

Questa prima ondata fredda dovrà lavorare non poco in quanto dovrà scalzare la mitezza che al momento impera su gran parte del nostro Continente. Tuttavia, le termiche a 1500 metri saranno lo stesso di tutto rispetto sull'Europa centrale e in misura minore anche in Italia.

A seguire, dopo una fase più mite tra il 27 e il 28, si prefigura una nuova discesa fredda, ma che sarà spiegata con maggiore dettaglio nella rubrica Fantameteo.

RIASSUMENDO

Sabato 19 dicembre: molte nubi sull'Italia e qualche piovasco sulla Liguria e sulla Sicilia meridionale. Altrove tempo mite con anche un po' di sole.

Domenica 20 dicembre: piogge su Liguria, parte della Sardegna, Sicilia e Calabria Ionica. Per il resto tempo asciutto o con piogge poco probabili.

Tra lunedi 21 fino a mercoledi 23 dicembre mite variabilità sul nostro Paese con belle schiarite al sud e qualche isolata pioggia sul Tirreno.

Tra giovedi 24 e venerdi 25 dicembre peggioramento da nord a sud con precipitazioni sparse e temperature in successivo calo ad iniziare dalle regioni settentrionali.

