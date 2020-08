METEO A 7 GIORNI: dopo il caldo intenso, si affacciano dell'instabilità ed una flessione termica

L'onda anticiclonica africana che ci sta interessando in questi giorni, raggiungerà un picco di massima intensità nel pomeriggio di domani, quando la spinta delle masse d'aria subtropicali sulle regioni meridionali italiane, porterà su questi settori un ulteriore rialzo delle temperature, con valori davvero molto elevati che sono previsti nelle zone interne. Qui il caldo risulterà tendenzialmente secco, mentre al nord avremo condizioni più afose, la colonnina di mercurio si fermerà con qualche grado in meno ma l'umidità della reattiva risulterà più elevata. Sempre per il nord, tra il pomeriggio e la serata inizieranno le prime infiltrazioni d'aria più fresca atlantica, con lo sviluppo dei primi temporali lungo la fascia alpina. Ecco le anomalie della temperatura previste alla quota di circa 1500 metri nel pomeriggio di domani, sabato 22 agosto. Il modello americano mostra molto chiaramente la "traccia" lasciata dall'aria calda africana sul Mediterraneo centrale, che taglia appieno il nostro Paese:

Con l'inizio della prossima settimana (lunedì 24, martedì 25), un ricambio d'aria si farà sentire anche al centro ed al sud, l'onda anticiclonica africana è prevista in attenuazione ed al suo posto troveremo una circolazione più fresca di venti atlantici. Mancherà l'azione di una vera perturbazione ma qualche temporale tornerà a farsi vedere nella notte tra lunedì e martedì sul nord-est e sui versanti medio adriatici. Il caldo sarà meno intenso. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano nella notte tra lunedì e martedì:

Infine per mercoledì 26 agosto, l'analisi in quota del modello americano ci mostra un nuovo rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo, molto probabilmente di carattere transitorio. Questo anticiclone sarà poi destinato a lasciar posto ad un nuovo cambiamento a partire dal prossimo venerdì, con caratteristiche e modalità ancora tutte da verificare.

Sintesi previsionale da sabato 22 a sabato 29 agosto:



Sabato 22 con qualche temporale in arrivo in serata lungo le Alpi, soleggiato e molto caldo altrove, con estremi termici massimi fino a +38/+40°C nelle località interne del sud.



Domenica 23 arriva qualche temporale anche sulle pianure del nord e sull'Appennino centro-settentrionale. Soleggiato altrove. Flessione termica a partire dal nord.



Lunedì 24 con qualche temporale lungo la dorsale appenninica, più sole sulle pianure e lungo le coste. Flessione termica con caldo più moderato.



Martedì 25 soleggiato con clima estivo.



Mercoledì 26 soleggiato e caldo.



Giovedì 27 torna qualche temporale al nord, soleggiato e caldo altrove.



Venerdì 28 e sabato 29 evoluzione molto incerta, potrebbe esserci un possibile cambiamento del tempo al centro ed al nord, con temporali e calo termico.