Meteo a 7 giorni: altro MALTEMPO nel fine settimana su molte regioni, poi fase più tranquilla

La fase di maltempo che ha caratterizzato quasi tutte le vacanze di Natale si andrà spegnendo lentamente alla fine del week-end, per lasciar spazio a condizioni di variabilità, ma in un contesto in gran parte asciutto, con un po' di freddo moderato, segnatamente durante le ore notturne, in attesa di capire come vorrà comportarsi il tempo da metà mese.



Nel frattempo stiamo vivendo un peggioramento che vivrà la sua massima estensione ed intensità tra questo pomeriggio e l'alba di mercoledì, quando saranno ancora possibili deboli o al più moderate nevicate lungo la dorsale appenninica e in parte l'arco alpino sino a quote basse.



Tra mercoledi pomeriggio e venerdì mattina tempo nel complesso più tranquillo, ma al nord anche più freddo con arrivo di gelate notturne e situazioni nebbiose sulle pianure, che più di ogni altra cosa riescono a far sentire la "presenza" dell'inverno alla popolazione.



Nel frattempo si farà strada da sud un fronte caldo, legato ad un minimo di pressione presente al suolo sull'Iberia e alimentato da aria fredda di estrazione artica marittima.



Il passaggio del fronte al centro e al sud sarà accompagnato da un netto rialzo delle temperature, specie sulla Sicilia, ma anche da qualche nevicata di addolcimento lungo la dorsale appenninica del centro oltre i 1000m.



L'arrivo di tale fronte al nord è ancora incerto (3 modelli su 5 lo vedono indebolirsi prima di raggiungere la Valpadana) ma se riuscisse a sfondare, come prevede ad esempio il modello europeo porterebbe deboli nevicate in pianura sull'Emilia-Romagna e sull'Appennino ligure a quote molto basse e una spruzzatina sul resto della Valpadana, spesso frammista a pioggia, nulla di più.



La prossima settimana è prevista la fine di questo lungo periodo perturbato con un cambio di circolazione importante: le correnti infatti si orienteranno da WNW favorendo della variabilità ma senza fenomeni, un certo aumento termico al nord, un moderato calo al centro e al sud, non più interessate al flusso meridionale atteso nel fine settimana.



IL TEMPO in SINTESI sino a MARTEDI 12 gennaio:

mercoledi 6 gennaio: al mattino ultime precipitazioni irregolari sull'Italia, più probabili al nord-est, sul medio e basso versante tirrenico, ma con tendenza a miglioramento. Temperature in calo dalla sera al nord e al centro.



giovedi 7 gennaio: al nord soleggiato ma con nebbia estesa sulle pianure saldata a nubi basse e freddo umido, al centro banchi di nebbia sulle zone interne al mattino, poi soleggiato, un po' di variabilità al sud ma con scarso rischio di pioggia. Temperature in generale flessione, gelate diffuse al nord e nelle zone interne del centro.



venerdi 8 gennaio: nubi irregolari su Campania, Sardegna, Molise e nord Puglia con rovesci, poi tendenza a peggioramento anche su tutto il resto del centro e nubi in aumento al sud, al nord ancora bel tempo con freddo in accentuazione.



sabato 9 gennaio: maltempo al centro e su Campania, Molise e nord Puglia, solo piogge modeste o assenti sul resto del sud, dove però interverrà un netto rialzo termico con valori molto miti per la stagione. Al nord nubi in aumento e in giornata deboli nevicate possibili su Emilia-Romagna e Liguria, qui sino a 300-400m. Asciutto sul resto del nord con temperature quasi stazionarie.



domenica 10 gennaio: molte nubi su tutto il Paese, ma con schiarite in arrivo al sud, piogge al centro, deboli o debolissime nevicate al nord, spesso miste a pioggia in pianura, tranne sull'Emilia, la bassa Lombardia, il basso Piemonte e l'Appennino ligure, dove potrebbero risultare appena più consistente ma previsione ben poco affidabile stante la divergenza modellistica.



lunedì 11 gennaio e martedi 12 gennaio: tempo migliore ovunque con temperature in aumento al nord, in lieve o moderato calo altrove.



