Week-end sempre più caldo e non solo al NORD!

L'Italia si ritrova ancora una volta divisa in due, essendo situata tra due differenti figure bariche: da un lato, l'anticiclone nordafricano che si è espanso su gran parte dell'Europa centro-occidentale e del Centro e Nord Italia; dall'altro, un ciclone che da pochi giorni ha preso vita nel Mar Ionio e che ha duramente colpito la Grecia con alluvioni molto dannose per la popolazione.

Questo stesso ciclone sta avendo effetti anche in Italia, soprattutto al Sud, dove troviamo maggiore nuvolosità e anche delle piogge sparse, principalmente sui versanti ionici. Inoltre, la presenza di questa depressione colma di aria fresca ad alte quote mantiene a distanza il caldo intenso dalla nostra penisola. Di conseguenza, anche il Centro e il Nord, nonostante si trovino al di sotto della cupola anticiclonica, non stanno registrando temperature estreme come invece sta succedendo in Francia, Germania e Gran Bretagna.

Eccolo qui il ciclone bloccato nel mar Ionio, il quale agirà almeno fino a venerdì sera:

Ma questa situazione non durerà ancora per molto: nel corso del weekend avremo un cambiamento delle condizioni meteo su tutta la nostra penisola. Il ciclone tenderà a dirigersi sul basso Mediterraneo, allontanandosi dall'Italia e, di conseguenza, l'alta pressione africana tornerà ad espandersi verso Est, inglobando tutta la nostra penisola. Ne consegue un fine settimana anticiclonico da nord a sud e, quindi, anche più caldo rispetto ai giorni precedenti.

La giornata più calda sarà quella di domenica, quando ci aspettiamo anomalie di temperatura piuttosto importanti su gran parte d'Italia. Sia chiaro, le anomalie più marcate ed eccezionali le troveremo sull'Europa centrale, dove addirittura si prevedono temperature fino a 14°C al di sopra delle medie del periodo sul territorio francese. In Italia, osserviamo anomalie fino a 7 o 8°C oltre le medie al Nord, attorno ai 5°C oltre le medie al Centro e tra 2-3°C oltre le medie al Sud:

In termini concreti, queste anomalie corrisponderanno a circa 32-34°C nei valori massimi in Val Padana, intorno ai 30-33°C sulle regioni centrali e tra i 27-30°C nelle aree interne del Sud. Insomma, si prospetta una domenica complessivamente stabile su tutta Italia, decisamente estiva.