Valanga travolge e uccide due escursionisti in Friuli, fra Tarvisio e Chiusaforte

Una valanga ha travolto e ucciso due persone in Friuli Venezia Giulia. La massa nevosa si è staccata dallo Jof di Montasio, nel versante nord-est, tra Tarvisio e Chiusaforte (Udine), a una quota di circa duemila metri.



Fino a poche ore fa i due escursionisti coinvolti erano stati dati per dispersi. A lanciare l'allarme un terzo escursionista, il quale è stato solo sfiorato dalla massa di neve e soccorso in parete da Soccorso alpino Fvg e guardia di finanza.



Le ricerche sono state condotte per mezzo di un elicottero decollato da Campoformido, il velivolo della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e quello della Protezione Civile di Pieve di Cadore con i cani da valanga, il soccorso alpino del Sagf (Guardia di Finanza) e il Soccorso alpino e speleologico di Cave del Predil. Da Belluno è decollato anche l'elicottero del Suem, a supporto. Impegnati anche i Vigili del Fuoco della squadra terrestre del Distaccamento di Tarvisio e le unità Speleo Alpino Fluviali dei pompieri, inviate in emergenza da tutti i Distaccamenti.