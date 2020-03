Tutto sul TEMPO della settimana 30 marzo-5 aprile!

La previsione di tempo instabile rimane confermata. L'arrivo di un ultimo afflusso di aria fredda è confermato al nord e in Adriatico, la neve a quote basse sulle Alpi anche, ma rispetto a quello che ci aspettava sino a 24 ore fa, la seconda fase invernale tardiva in arrivo è stata fortemente ridimensionata.



Qui la mappa che riassume l'accumulo di neve previsto per la prossima settimana sull'Italia secondo il modello europeo (in verde):



Inoltre le prospettive di una terza irruzione fredda dall'Artico verso il centro Europa sono state quasi completamente cancellate dall'improvvisa entrata in scena dal 5 aprile di una rimonta anticiclonica, supportata ad ovest anche da una nuova accelerazione delle correnti zonali atlantiche, che impediranno alla colata fredda di muovere indisturbata i suoi passi verso sud.



Andiamo però con ordine:

LUNEDI 30 marzo: il passaggio di aria fredda a ridosso delle Alpi scaverà questo minimo pressorio a ridosso del settentrione, responsabile di precipitazioni sparse al nord, specie vicino alle montagne, che risulteranno nevose a quote anche inferiori ai 1000m, in serata sino a quote collinari. Dell'instabilità sarà attiva anche al centro e al sud con rovesci sparsi. La distribuzione dei fenomeni prevista nella mattinata di lunedì secondo il modello americano:

MARTEDI 31 MARZO: nelle prime ore ancora precipitazioni al nord-ovest con un po' di neve possibile sin sulla collina di Torino e su Cuneo, cosi come sull'Appennino emiliano, ma con tendenza a miglioramento, freddo moderato su tutto il nord ma tempo asciutto. Al centro un po' di instabilità tra Umbria, Marche, Toscana, associata a rovesci. Tempo migliore sulle restanti regioni.



MERCOLEDI 1° aprile: al nord e lungo l'Adriatico irregolarmente nuvoloso con vento da est e qualche debole nevicata possibile in Appennino su Marche, Abruzzo, Molise sino a 300m, cosi come sul Piemonte occidentale alla stessa quota, per il resto asciutto ma freddo. Sul resto d'Italia tempo migliore ma ventoso e un po' freddo. Nella mappa l'estensione del freddo all'alba di mercoledì a 1500m: (modello americano)

GIOVEDI 2 aprile: miglioramento al nord e al centro, con rialzo termico, ma instabile sulle isole Maggiori sulla Sardegna e la Sicilia con rovesci.



Tra VENERDI 3 e SABATO 4 APRILE: instabile al sud con piogge e rovesci, anche intensi sulla Sicilia, come mostra la cartina qui sotto:

DOMENICA 5 APRILE: generale miglioramento grazie alla progressiva rimonta di una zona di alta pressione di matrice subtropicale (da confermare!).