Tra martedi 3 e mercoledi 4 tornerà qualche PIOGGIA al NORD

Alta pressione in temporanea attenuazione nei prossimi tre giorni al nord e su parte del centro.

Una perturbazione, scivolando dalla Francia verso la Penisola Iberica, metterà correnti umide meridionali verso l'Italia che andranno a disturbare con qualche pioggia tra martedi e mercoledi le regioni settentrionali (specie il nord-ovest ) e in parte la Toscana. Sul resto della Penisola non si avranno fenomeni di rilievo a parte forse qualche locale pioviggine.

La prima mappa mostra la pioggia attesa in Italia nell'arco della giornata di martedi 3 novembre:

Piovaschi sono attesi sulla Liguria e sull'alta Toscana. Pioviggini sparse spesso saldate a nebbie si attiveranno tra il Piemonte e la Lombardia, segnatamente le aree pianeggianti. In serata potrebbe farsi vedere anche qualche rovescio sulle Alpi centro-occìdentali, per il resto il tempo sarà asciutto, gradevole e in parte soleggiato specie al sud e sulle Isole.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di mercoledi 4 novembre:

Piogge sparse e qualche rovescio sarà presente tra l'est del Piemonte, la Lombardia e la Liguria centrale con neve sulle Alpi oltre i 2000 metri. Pioviggini o piogge deboli cadranno sul resto del nord e sull'alta Toscana.

Sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto, mite e anche abbastanza soleggiato specie al meridione e sulle Isole.

