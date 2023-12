Tra giovedi e venerdi MALTEMPO su alcune regioni con anche un po' di NEVE

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di giovedi 14 dicembre:

La perturbazione avrà raggiunto le regioni meridionali. A seguire avremo l'arrivo di aria relativamente fredda dai quadranti nord-orientali che farà scendere le temperature segnatamente nella giornata di venerdi 15 dicembre. Oltre ad un discreto numero di rovesci, arriverà anche un po' di neve sull'Appennino centro-meridionale al di sopra dei 600-700 metri, il tutto accompagnato da un generale rinforzo del vento tra nord e nord-est.

Questa perturbazione avrà anche il merito di ripulire l'aria dagli inquinanti che si sono accumulati negli ultimi giorni soprattutto sulle pianure dell'Italia settentrionale.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 14 dicembre:

Rovesci su gran parte del centro e del sud. Nell'arco della giornata il tempo tenderà a migliorare sulle aree centrali tirreniche e sulla Sardegna, con i fenomeni che si concentreranno al meridione ed il medio-basso Adriatico. Quota neve ancora elevata, oltre i 1400-1500 metri. Al nord cessazione della nebbia con cielo in rasserenamento stante le correnti secche provenienti da nord. Resterà qualche locale nevicata sui soliti rilievi alpini di confine, ma in via di attenuazione.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di venerdi 15 dicembre:

Correnti settentrionali in rapido rinforzo sull'Italia e temperature in calo su tutta la Penisola. Spruzzate di neve oltre i 600-700 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, 1000-1200 metri sul restante meridione. Al nord, sul Tirreno e la Sardegna soleggiato e limpido.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località