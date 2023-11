Tra giovedi e venerdi altra PERTURBAZIONE ed altro MALTEMPO...e la NEVE?

La perturbazione che sta interessando parte delle regioni centrali e meridionali, nell'arco della giornata odierna si sposterà verso levante, sospinta da venti molto forti da nord-ovest.

La giornata di domani, mercoledi 29 novembre, vedrà una pausa seguita poi da un nuovo peggioramento che dovrebbe interessare parte dell'Italia tra giovedi e venerdì. Questa volta le regioni maggiormente interessate dalle piogge dovrebbero essere quelle centro-settentrionali con la neve che si farà vedere sulle Alpi.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 30 novembre:

Purtroppo si riproporrà l'annoso problema del salto del Piemonte, ma fin tanto che i fronti non avranno penetrazione migliore non ci sarà nulla da fare per questo angolo d'Italia. Il resto del settentrione invece dovrebbe essere più o meno coinvolto dai fenomeni forse ad eccezione della Romagna. La neve si farà vedere in mattinata sopra i 400 metri sulle Prealpi Lombarde e sull'alto Piemonte, in rialzo fino a 700-800 metri nell'arco della giornata.

Rovesci tra la Liguria centro-orientale e l'alta Toscana, nonchè lungo il Tirreno e le aree interne del centro fino al Cilento. Qualche piovasco sarà possibile anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 1 dicembre:

Maltempo con rovesci tra alta Lombardia, Triveneto, Liguria centro-orientale ed alta Toscana. Neve solo oltre i 1300-1400 metri sulle Alpi. Venti in rotazione ed in rinforzo da Libeccio sul Mar Ligure e l'alto Tirreno con mari in condizioni non ottimali. Sul resto della Penisola tempo asciutto e mite anche se non mancherà qualche piovasco sulla Sardegna e sul Lazio.

