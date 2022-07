Tra giovedì e venerdì TEMPORALI ed aria più FRESCA sull'Italia

Seppure un po' ridimensionata rispetto ai giorni scorsi, tra giovedi 7 e venerdi 8 luglio dovrebbe arrivare una rinfrescata su gran parte d'Italia con anche dei temporali. Non aspettiamoci il fresco, se non in qualche area dell'Appennino centro-meridionale, ma temperature decisamente più sopportabili rispetto ad ora, specie al centro e al sud.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 7 luglio:

Tra la notte e il mattino saranno possibili temporali sulle zone di pianura del nord-est. Nel pomeriggio invece i fenomeni si trasferiranno sui rilievi, in particolare le Alpi occidentali, l'Appennino Ligure e le aree interne appenniniche poste tra Marche, Umbria, zone interne del Lazio e Abruzzo. Altrove la possibilità di avere fenomeni saranno ridotte, ma si potrà assaporare già un primo calo termico.

L'aria fresca dovrebbe entrare con maggiore decisione nella giornata di venerdi 8 luglio. Ecco come saranno disposti i temporali:

I fenomeni tenderanno a concentrarsi tra il medio Adriatico, le aree interne e il meridione, compreso il nord della Sicilia. Si tratterà di temporali anche intensi ed accompagnati da grandine e colpi di vento. Più stabile il tempo al nord, sull'alto-medio Tirreno e sulla Sardegna dove soffieranno correnti più secche e si avrà un calo delle temperature solo parziale.

Per finire, ecco le temperature al suolo previste per le ore centrali di venerdi 8 luglio:

Molte aree con valori termici sotto i 30°. Clima gradevole e ventoso soprattutto in Adriatico e al sud con un po' di fresco che potrebbe farsi sentire nelle aree interne.

Il calo termico sarà meno avvertito sulle due Isole maggiori e sul nord-ovest, dove i 30° potrebbero essere ancora raggiunti.

