Tra domenica e lunedi aria MOLTO FRESCA sull'Italia: guardate che ANOMALIE TERMICHE!

Il mese di maggio e la primavera meteorologica usciranno di scena con un'ondata di aria molto fresca che dovrebbe colpire l'Italia tra il week-end e l'inizio della settimana prossima.

Aria fresca (in alcuni casi quasi fredda) scenderà dall'Europa nord-orientale a seguito di una migrazione dell'alta pressione delle Azzorre verso la Scandinavia. Gli effetti sulla nostra Penisola si sentiranno a partire dalla giornata di domenica 30 maggio.

Per dare un'idea di quanta aria fresca entrerà in Italia, vi mostriamo le anomalie termiche al suolo rispetto alla media che si avranno nel primo pomeriggio della giornata festiva:

12° in meno rispetto alla media si prevedono nelle aree interne dell'Abruzzo; nelle restanti zone interne centrali il termometro andrà sotto media di 10°. Le uniche aree in media saranno la Pianura Padana, la Sardegna, la Sicilia centro-meridionale e il Salento.

Queste invece sono le anomalie termiche al suolo, rispetto alle medie del periodo, previste per il primo pomeriggio di lunedi 31 maggio:

Il quadro termico sarà ancora più "critico" al centro e al sud. Tra 10 e 12° in meno rispetto alla media aleggeranno su tutte le aree interne del centro-sud fino alla Calabria. Notevoli anche i 7° in meno rispetto alla media della Sicilia nord-orientale e i 4° in meno della Sardegna orientale.

Resteranno in media termica solo la Sicilia occidentale e parte della Pianura Padana.

