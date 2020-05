Torna l'alta pressione, ma quando cambierÃ  nuovamente il tempo?

C'è davvero poco da dire sul tempo previsto in Italia per i prossimi 5-6 giorni; se si eccettuano sporadici rovesci sulle Alpi ed occasionalmente lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio, il tempo sarà buono su tutta l'Italia almeno fino al prossimo week-end.

Le aree che non sono state bagnate dalla pioggia in questi ultimi giorni vedranno inasprirsi i problemi di carenza idrica che questa sciagurata primavera sta mostrando.

La situazione potrebbe cambiare a partire dal prossimo fine settimana. La distanza previsionale è impervia di conseguenza non sono da escludere ulteriori rinvii con i soliti "effetti miraggio" tanto cari alle elaborazioni in nostro possesso. Tuttavia, le mappe odierne (e per quella data) sono al momento abbastanza confortanti.

La prima cartina mostra la media degli scenari imbastita questa mattina dal modello americano per domenica 10 maggio:

Secondo l'elaborato di oltre oceano, il promontorio africano dovrebbe uscire di scena lentamente, aprendo la strada ad una saccatura presente sull'Europa occidentale.

Le correnti meridionali di richiamo (frecce rosse) potrebbero portare le prime piogge al nord durante il prossimo week-end, mentre al centro e soprattutto al meridione l'alta pressione potrebbe mollare la presa solo successivamente.

La media degli scenari del modello europeo imbastita per il medesimo giorno è molto simile alla tesi americana:

Anche l'elaborato nostrano mostra la dipartita dell'alta pressione a partire dal prossimo fine settimana sotto l'azione abbastanza pressante di una saccatura sull'Europa occidentale. In altre parole, la pioggia potrebbe tornare sull'Italia ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Nei prossimi giorni continuate a seguire gli aggiornamenti in quanto la situazione a medio termine è in continua evoluzione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località