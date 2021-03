Torna il BEL TEMPO la prossima settimana: 23-25° a portata di mano su alcune regioni

Dopo un week-end un po' incerto, l'alta pressione è prevista tornare in pompa magna sulla nostra Penisola, specie al nord e al centro, durante la settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle prime ore di martedi 30 marzo:

Ecco l'anticiclone con centro sulla zona alpina. I geopotenziali sul centro-nord della nostra Penisola saranno paragonabili a quelli che usualmente si registrano nel mese di giugno.

Il bel tempo sarà ovviamente esteso a tutta l'Italia, anche se con questa situazione non saranno esclusi episodi di nebbia marittima lungo le coste in quanto la superficie marina sarà ancora fredda.

Dal punto di vista termico, l'apice del "caldo" (rapportato ovviamente al periodo in corso) verrà toccato della giornata di mercoledi 31 marzo. Ecco i valori massimi previsto in Italia per la giornata in parola:

Notiamo punte di 25° su alcune zone dell'Emilia Romagna; 22-23° sul resto della Pianura Padana e su diverse aree del centro e del meridione peninsulare (Marche, Umbria, Lucania e Puglia).

Farà paradossalmente meno caldo lungo le coste stante la presenza dell'acqua marina ancora fredda. Come anticipato, non sono esclusi episodi di nebbia marittima con cali termici locali e sensibili dove questo fenomeno si presenterà.

L'alta pressione si indebolirà nella giornata di giovedi, prima di lasciare spazio ad un tempo completamente diverso che ci interesserà sotto Pasqua.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località