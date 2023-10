Tempesta in Versilia: alberi caduti e case scoperchiate a Torre del Lago

Sono ingenti i danni in Toscana nell'area della Versilia in seguito al passaggio di una violenta linea temporalesca nella tarda serata di ieri.

Raffiche di vento prossime ai 100 km/h (raffiche lineari da downburst e non una tromba d'aria) hanno investito in particolare l'area costiera e il primo entroterra, abbattendo alberi, piante, cartelli stradali, scoperchiando alcune abitazioni e danneggiando anche diverse automobili.



La zona più colpita è quella di Viareggio, Lido di Camaiore e Torre del Lago. Quest`ultima località ha subito i danni più ingenti con una ventina di case scoperchiate dalla furia del vento e numerosi alberi abbattuti con detriti e oggetti sparsi ovunque per le strade.



Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale per cercare di riportare la situazione alla normalità. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.



Danni e interventi anche in altre zone della regione. Un black-out ha lasciato al buio per alcune ore la zona di Barga, in provincia di Lucca, e le frazioni. Una situazione di forte disagio per i cittadini. Tutto a causa per maltempo. C`è voluto un po` per ripristinare l`energia elettrica, con gli addetti Enel che hanno lavorato a lungo.



A Firenze e provincia diversi i danni soprattutto per la caduta di alberi. Almeno trenta gli interventi svolti dai vigili del fuoco in tutta la provincia. Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia: questi i comuni in cui i vigili del fuoco sono intervenuti.

A Firenze città, sul ponte all`Indiano, è caduto un albero sulla carreggiata.

