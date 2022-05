TEMPERATURE altissime in settimana, il gran CALDO non molla la presa: ecco dove

L'anticiclone africano è in graduale indebolimento, specie sulle regioni settentrionali, ma a conti fatti il caldo sembra non voler mollare la presa, anzi, tenderà addirittura ad intensificarsi in settimana!

Le temperature sono previste in ulteriore aumento, superando enormemente le medie stagionali su tutta la penisola tra i giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Vivremo una settimana particolarmente calda, con anomalie di almeno 8-10°C sopra alle medie del periodo, a causa del richiamo di aria calda esercitato da una depressione in via di sviluppo nel Mediterraneo occidentale.

Dunque, nonostante l'indebolimento dell'anticiclone che darà il via a forti temporali su diverse nostre regioni, le temperature non subiranno variazioni in negativo bensì verso l'alto! I venti provenienti dai quadranti meridionali amplificheranno l'aumento termico nei settori sottovento, come sul lato adriatico ed il lato ionico, dove potremo sfiorare i 35-37°C.

Il caldo si farà sentire anche in pianura Padana nonostante la presenza di acquazzoni e temporali frequenti. La temperatura scenderà, logicamente, solo in presenza delle piogge dopodiché salirà nettamente alla ricomparsa del Sole fino a portarsi oltre i 30°C. Venerdì il caldo sarà ancora intenso, da nord a sud:

Il richiamo di aria calda nordafricana potrebbe essere improvvisamente interrotto durante il week-end, lasciando l'Italia scoperta ed in balia di aria meno calda proveniente da ovest/nord-ovest che farebbe scendere ovunque le temperature fino a riportarle attorno alle medie del periodo.