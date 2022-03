Tanta sabbia sahariana nei cieli italiani, tra venerdì e sabato cadrà su diverse regioni!

I cieli italiani sono pregni di pulviscolo desertico proveniente dal Sahara, come si evince dalle immagini satellitari ma anche semplicemente osservando il cielo fuori dalla finestra. L'atmosfera appare sporca e le nubi a tratti sono giallognole o rossastre, soprattutto laddove le concentrazioni di polvere sospesa in atmosfera sono maggiori.

Per il momento gran parte del pulviscolo aleggia in atmosfera alle medio-alte quote e si mostra maggiormente in montagna, dove va a sporcare il manto nevoso. Ma attenzione: nelle prossime 48 ore parte del pulviscolo avrà modo di precipitare al suolo sporcando ogni genere di superficie!

Tra venerdì e sabato l'alta pressione, che al momento sovrasta l'Italia, inizierà a perdere colpi e transiterà aria più instabile proveniente da est/sud-est. Questa darà luogo a piogge sparse su gran parte del sud e sul medio-basso Adriatico, favorendo così la caduta del pulviscolo (assieme alle gocce di pioggia) verso il basso.

Venerdì mattina le piogge saranno ricche di sabbia sulla Sicilia, con quantitativi di pulviscolo precipitato fino a 2000 milligrammi per metro quadrato. Nel frattempo avremo pioviggini ricche di sabbia anche in Sardegna e sull'arco alpino (qui possibili nevicate sporche in alta quota).

Nel corso della giornata le pioviggini e i piovaschi coinvolgeranno anche Calabria, Sardegna, Puglia, Basilicata, Molise e zone interne della Campania. Qualche isolata pioviggine sabbiosa potrebbe manifestarsi anche in Abruzzo.

Su queste regioni, dunque, sarà molto più semplice per la sabbia raggiungere il suolo e sporcare balconi, auto, finestre e qualsiasi altro tipo di superficie.