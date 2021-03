Quale sarà il momento PIU' FREDDO della settimana prossima in Italia?

La prossima settimana avremo un tempo completamente diverso rispetto alle condizioni climatiche attuali. Verremo infatti raggiunti da correnti fredde, in una prima fase di provenienza settentrionale, poi addirittura orientale, ovvero dall'est europeo.

La temperatura tenderà progressivamente a calare, unitamente alla possibilità di nevicate a bassa quota su alcuni settori italici.

Quale sarà il momento più freddo di tutta la settimana? Le analisi odierne indicano la mattinata di giovedi 18 marzo come "papabile". La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste alle ore 7 della giornata in questione:

Fa sensazione vedere tutto lo Stivale con termiche a 1500 metri uguali o inferiori allo zero. In particolare, al nord sono attese temperature alla medesima quota comprese tra -3 e -5°; al centro tra -2 e -4°, mentre al sud e sulle Isole tra 0 e -2°.

Questo invece è il riscontro termico che avremo al suolo il medesimo giorno (giovedi 18) alla medesima ora (alle 7 del mattino):

Sottozero, fino a -4°, le vallate interne dell'Italia centrale, specie in assenza di vento e a cielo sereno. Temperature al suolo di poco sopra lo zero sulle pianue del nord e al centro. Freddo per il periodo anche nelle aree interne delle Isole e al meridione.

Insomma...sarà d'uopo rispolverare gli abiti pesanti...