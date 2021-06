Prossima settimana: MOLTI TEMPORALI in vista per l'Italia

Il mese di giugno ha aperto il bellezza, proponendo una modesta ondata di caldo in Italia congiunta ad una rimonta dell'alta pressione africana.

La stagione estiva resterà però claudicante, non dando garanzie di stabilità nel prossimo futuro. In altre parole, l'alta pressione non avrà intenzione di soggiornare a lungo sul Mediterraneo ed a partire dal prossimo week-end inizierà a puntare verso nord, in direzione del Regno Unito e la Scandinavia.

Per capire meglio cosa potrà succedere la prossima settimana, vi mostriamo un'analisi sinottica imbastita questa mattina dal modello americano valida per martedi 8 giugno:

Osservate le frecce gialle che indicano il puntamento dell'alta pressione con asse Vicino Atlantico-Regno Unito-Penisola Scandinava. E' palese che questa mossa non farà altro che deprimere il settore centro-orientale del Continente, Italia compresa, che sarà soggetta ad un blando flusso da nord-est instabile e moderatamente fresco (frecce blu)

Quali condizioni meteorologiche avremo sul nostro Paese? Un tempo INSTABILE, che non significa maltempo, bensì una condizione meteorologica INAFFIDABILE con belle schiarite, ma anche temporali e rovesci.

Solo a titolo di esempio, senza prendere per buone le aree colorate , ecco quale potrebbe essere l'assetto meteorologico nelle ore centrali di martedi 8 maggio, secondo il modello americano:

Ribadiamo che si tratta solo di una tendenza e non di una previsione , ma questa mappa mostra molto bene il grado di INAFFIDABILITA' del tempo che si avrà la prossima settimana, ad eccezione della Sardegna e della Sicilia che non dovrebbero essere toccate dai temporali. Ne riparleremo.

