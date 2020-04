Prossima settimana in compagnia del BEL TEMPO, con limitati e temporanei DISTURBI

Dopo un inverno mite e siccitoso, anche la primavera farà cadere acqua dal cielo con il contagocce? Ci auguriamo di no.

Molte regioni hanno sete! L'emergenza climatica nell'ultimo mese è stata surclassata da quella sanitaria. Volendo fare un'analisi, questa prima parte di primavera (tanto per cambiare) NON sta facendo il suo dovere. In una prima fase ha soffiato aria gelida sui germogli sbocciati anzitempo con inevitabili danni; adesso invece di proporci la pioggia, ci spara un inutile anticiclone che scoraggia ancor di più la persone a restare a casa.

Noi siamo ovviamente spettatori di tutto questo meccanismo, che ci mostra un sole dardeggiante senza soluzione di continuità che brilla dalle nostre finestre, quasi a sbeffeggiare questa tragica situazione.

Il tempo della prossima settimana è presto detto: ancora anticiclone e bel tempo in Italia, come mostra questa mappa sinottica attesa per le ore centrali di mercoledi 8 aprile:

Le perturbazioni e la dinamicità che dovrebbero competere a questo periodo dell'anno sono presenti alle latitudini dell'Islanda e della Scandinavia. Il resto d'Europa sarà abbracciato da una figura anticiclonica immensa che condizionerà il tempo sull'Italia almeno fino a Pasqua.

A tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per tutta la prossima settimana secondo il modello americano:

A parte i settori alpini, le aree interne appenniniche, l'interno della Sardegna e l'estremo sud che avranno qualche piovasco pomeridiano segnatamente sui rilievi, il resto d'Italia non avrà piogge. Le temperature saranno in progressivo aumento e si porteranno su valori superiori alla media del periodo specie nelle ore pomeridane.

Per avere una parvenza di cambiamento si dovrà aspettare metà mese, ma la scadenza previsionale impone ovviamente molta cautela. Ne riparleremo...intanto ricordatevi di stare a casa nonostante il sole e il bel tempo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località