Prossima settimana davvero condizionata da tantissimi TEMPORALI?

Caldo e afa sono in costante e nuovo aumento dopo la brevissima "pausa" dei giorni scorsi. Volendo essere pignoli non c'è stata una vera e propria pausa, bensì un lieve indebolimento dell'anticiclone africano che comunque non ha mai levato le tende dal Mediterraneo.

Ora l'anticiclone si rafforzerà nuovamente e trascinerà correnti più calde africane verso lo Stivale, favorendo un incremento delle temperature per tutto il resto della settimana.

Tuttavia, a differenze delle precedenti circostanze, la stabilità potrebbe avere vita breve.

Già dal week-end l'anticiclone tornerà gradualmente ad indebolirsi in alta quota favorendo l'incursione di aria più fresca e instabile (solo in alta quota) che potrebbe rivelarsi determinante per la formazione di tanti temporali pomeridiani e serali. Tale ipotesi è condivisa dai principali modelli matematici, ovvero GFS e ECMWF:

Il momento di massima instabilità potrebbe giungere tra lunedì 8 e mercoledì 10 grazie a infiltrazioni decisamente instabili dai Balcani su tutta Italia. In tal caso potremmo assistere a decine e decine di temporali isolati ma potenti, concentrati perlopiù nelle ore più calde della giornata e durante la sera.

Alpi, Val Padana, Appennino e regioni tirreniche potrebbero essere i settori maggiormente coinvolti dagli acquazzoni e dai temporali. Considerando che continuerà a far caldo è lecito attendersi fenomeni particolarmente violenti (grandine, nubifragi e forti raffiche di vento) in via del tutto localizzata.

I fenomeni, infatti, saranno pur sempre disorganizzati e sparsi a macchia di leopardo.