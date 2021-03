Prossima settimana con netto rialzo termico, poi un cambiamento sotto Pasqua

Con l'inizio della prossima settimana si riconferma un netto rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centrale. La primavera è pronta ad esplodere sul continente europeo e le temperature sono previste in netto rialzo non soltanto su paesi dell'area mediterranea ma anche su Francia, Germania, Olanda, Inghilterra. In ambito italiano il rialzo termico si farà sentire nella prima metà della settimana (lunedì 29, mercoledì 31) special modo sulle regioni del centro e del nord, questi settori infatti verranno a trovarsi più vicini al cuore caldo dell'alta pressione. Su alcune località pianeggianti interne saranno possibili picchi fino a +22/+25°C soprattutto tra martedì 30 e mercoledì 31. Si tratta di valori davvero ragguardevoli per il periodo. Temperature che ad inizio settimana saranno appena un po' più fresche sulle regioni insulari e sul resto del meridione. Cieli ovunque in prevalenza sereni. Analisi del modello europeo riferita al prossimo martedì, con il cuore dell'alta pressione sul centro Europa:

Temperature MASSIME previste in Italia dal modello americano nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo:

L'arrivo di aprile segnerà una rapida attenuazione del campo anticiclonico sull'Europa, con una ripresa degli scambi meridiani che potrebbero anticipare un cambiamento del tempo proprio sotto le festività di Pasqua. Le condizioni atmosferiche subiranno un cambiamento anche in Italia, con tempo che potrebbe diventare instabile ed a tratti anche piovoso specialmente al nord. Avremo invece a che fare con un rialzo termico al sud, portato da una avvezione d'aria calda africana. Sotto Pasqua e Pasquetta potremo insomma commentare uno stivale diviso in due parti, con una grande variabilità scandita dalla presenza di una figura ciclonica a monopolizzare il tempo d'Europa, il tempo sarebbe instabile sul nord Italia, mentre sarebbe caldo e anticiclonico al sud. Analisi in quota del modello europeo riferita a domenica 4 aprile (PASQUA):