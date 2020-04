Prossima settimana: alta pressione o infiltrazioni fresche da nord? Ecco il parere del modelli...

Pare ormai assodato che l'alta pressione africana tenderà a rimontare durante la prossima settimana sul Mediterraneo. Il dubbio da sciogliere è la direzione che prenderà il promontorio caldo; alcune elaborazioni lo pongono sull'Italia, altre invece lo sbilanciano più ad ovest, con la nostra Penisola sotto il tiro di infiltrazioni fresche settentrionali.

La giornata presa come campione per il confronto modellistico è mercoledi 6 maggio. La prima mappa mostra la situazione prevista dal MODELLO AMERICANO per le ore centrali della giornata in parola.

Il modello di oltre oceano opta per un promontorio centrale...proprio sulla nostra Penisola, con due depressioni ai lati. Questa situazione sarebbe garanzia di tempo stabile, soleggiato e anche abbastaza caldo.

La seconda mappa mostra invece la situazione estrapolata per il medesimo giorno dal MODELLO EUROPEO:

Si nota una situazione completamente diversa: promontorio molto spostato ad ovest con la nostra Penisola sotto il tiro di correnti fresche da nord-est; questa situazione sarebbe garanzia di tempo instabile segnatamente al centro-sud, specie sui versanti adriatici con temperature assolutamente non calde...anzi!

Ultimo, ma non meno importante, il MODELLO CANADESE. Come spesso succede, questo elaborato si pone in mezzo e mostra una configurazione per mercoledi 6 maggio vagamente somigliante a quella del modello europeo:

Secondo questo elaborato, il promontorio resterebbe più basso e leggermente sbilanciato ad ovest. In altre parole si tratterebbe di un'alta pressione insidiata prima da est e poi da ovest con scarse garanzia di tenuta.

Quale modello potrebbe avere ragione? Secondo il nostro parere, l'elaborato americano ha maggiori possibilità di successo, anche alla luce della media degli scenari europea che sconfessa quasi completamente lo scenario ufficiale sopra menzionato. La situazione, tuttavia, non è ancora ben chiara; vedremo i prossimi aggiornamenti.

