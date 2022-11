Profonda DEPRESSIONE tra martedì e mercoledì, pioverà su TUTTA Italia

La forte ondata di maltempo del 22-23 novembre, ampiamente discussa nei precedenti articoli, è confermata. Tutti i modelli matematici propendono per una forte depressione mediterranea alimentata da aria più fredda nord Atlantica, la quale scaverà un vortice profondo fin sotto i 985hpa.

Una pressione così bassa, sostenuta da geopotenziali piuttosto bassi, favorirà una notevole instabilità su tutta la penisola, in particolare sul lato tirrenico e al nordest. Il fenomeno piiù presente sarà il vento, atteso burrascoso su tutto il sud ed il medio-basso Tirreno. Raffiche di bora oltre 90 km/h potranno interessare l'alto Adriatico. Tutto questo nel corso di martedì 22.

Oltre ai venti forti, su cui ci ritorneremo con mappe più approfondite nei prossimi aggiornamenti, dovremo fare i conti anche con la pioggia.

Ebbene in questa occasione è molto probabile che la pioggia possa cadere su tutta la nostra penisola tra lunedì sera (a partire dal nordovest) e mercoledì.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti la pioggia potrà bagnare tutto il nord Italia, seppur con accumuli assai differenti da regione a regione. I settori nordorientali saranno quelli più colpiti dai rovesci e da isolati nubifragi, esattamente come il lato tirrenico.

La neve cadrà copiosamente in montagna, fin sui 1000 metri sull'arco alpino e oltre i 1200-1300 metri sull'Appennino settentrionale. Non escludiamo fiocchi di neve a quote inferiori ai 1000 metri sulle Alpi occidentali.