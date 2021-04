PRIMO MAGGIO (e non solo) sotto la PIOGGIA al NORD

La primavera seguiterà a mostrare il volto grigio e uggioso al nord e su parte delle regioni centrali. Tutt'altro discorso per il meridione e la Sicilia che verranno raggiunte da una massa d'aria calda africana con temperature estive proprio nella giornata di sabato 1 maggio.

La mappa sinottica mostra la situazione meteorologica estrapolata per le ore centrali di sabato 1 maggio:

Per comodità abbiamo tracciato una linea blu: a nord di essa avremo piogge e clima fresco; a sud invece la prevalenza del sereno con un sensibile aumento termico specie sulle regioni estreme e sulla Sicilia.

La pioggia cadrà al nord non solo nella giornata di sabato 1 maggio. Anche giovedi 29 aprile arriverà una perturbazione che potrebbe determinare i primi colpi di tuono nel pomeriggio al nord-ovest. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata suddetta:

Oltre al settore di nord-ovest dove si segnala la possibilità di rovesci o temporali sparsi, piovaschi interesseranno il restante settentrione e parte del centro, segnatamente la Toscana e la Sardegna, in un contesto termico gradevole. La neve cadrà sulle Alpi a quote comprese tra 1400 e 1600 metri.

Il tempo sarà stabile e soleggiato solo al sud e sulla Sicilia dove si apprezzerà anche un sensibile aumento delle temperature.

Veniamo ora al tempo della giornata di sabato 1 maggio:

Ad eccezione del basso Piemonte e della Romagna, tutto il nord vedrà condizioni di maltempo con piogge e rovesci sparsi in transito da ovest verso est. La neve cadrà sulle Alpi al di sopra dei 1300-1400 metri.

Qualche piovasco si farà vedere anche al centro, mentre al meridione il tempo sarà stabile, soleggiato e molto caldo.

