Primo fine settimana dell'anno all'insegna del MALTEMPO su molte regioni italiane

Ecco il quadro sinottico previsto per la notte su sabato 2 gennaio in Europa ed in Italia:

Notate come tutto il nostro Continente sia alle prese con una complessa circolazione depressionaria che presenta due minimi. Quello che ci interesserà risulta posizionato nei pressi della Sardegna e determinerà maltempo sulla nostra Penisola nel primo fine settimana del 2021.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 2 gennaio:

Piogge forti dalla Liguria al Tirreno fino alla Calabria. Neve sull'ovest del Piemonte fino in pianura, sopra i 500-600 metri sulle Alpi centrali, 700-800 metri sull'arco alpino orientale. Meno interessate dai fenomeni le regioni adriatiche, l'est della Sardegna e gran parte della Sicilia.

Clima mite al centro e al sud, freddo invece al nord, specie al nord-ovest.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 3 gennaio:

Il maltempo allenterà un po' la presa, ma seguiterà a piovere lungo il Tirreno con rovesci anche forti sulla Campania.

Piogge sparse anche al nord con neve sopra i 500-800 metri sulle Alpi. Clima più asciutto invece sulla Sardegna orientale, il versante adriatico e le estreme regioni meridionali.

