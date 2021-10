Primi nubifragi su Genova, oltre 160 mm di pioggia in poche ore

Siamo solo alle prime fasi dell'intenso peggioramento che coinvolgerà l'Italia nei prossimi 7 giorni, ma la Liguria sta già affrontando le prime problematiche legate alle intense piogge. Dalle prime ore della notte si è sviluppato un temporale stazionario nel golfo dei Genova, il quale sta scaricando importanti quantità di pioggia su gran parte della provincia. Fortemente colpito il capoluogo, dove si registrano accumuli di pioggia compresi tra 80 e 166 mm di pioggia. Il picco più alto è stato registrato su Cornigliano (GE) con ben 166.4 mm di pioggia caduti dalla mezzanotte.

A Genova risultano allagate piazza Montano, via Degola, via Milano, sottopasso Brin. A Genova Fiumara è stato registrato un rain rate (intensità di pioggia oraria) di ben 73 mm/h, intensità che va ben oltre il livello di nubifragio.

La situazione è già in miglioramento e dal pomeriggio non dovrebbero più verificarsi precipitazioni rilevanti. La parte intensa del peggioramento, tuttavia, arriverà fra la serata di lunedì e la mattinata di martedì, con nubifragi intensi.