Prima parte di ottobre da dimenticare, temperature sempre anomale!

Il caldo non ha alcuna intenzione di mollare la presa su gran parte dell'Europa centro-occidentale e proseguirà in questa sua azione anche nei prossimi giorni, addirittura per almeno altri 10 giorni. Insomma, una prima parte d'autunno sicuramente da dimenticare sotto il profilo autunnale, considerando che questo sarebbe il periodo ideale per il ritorno delle piogge sul Mediterraneo dopo l'estate.

Certamente, non è una buona notizia per la nostra penisola che era appena uscita da una forte siccità cominciata proprio più di un anno fa a causa di un autunno pessimo e estremamente avaro di precipitazioni. Purtroppo, almeno fino al 12 ottobre, non ci sono particolari segnali di cambiamento. Insomma, l'anticiclone continuerà a fare la voce grossa non solo in Italia, ma su tutta l'Europa occidentale, sbarrando letteralmente la strada a ogni perturbazione atlantica.

Questa vasta cupola anticiclonica non solo porterà a una imprescindibile assenza di piogge ma anche, ovviamente, a temperature sempre superiori alle tipiche medie del periodo su gran parte dell'Europa centro-occidentale.

L'apice della calura dovrebbe arrivare nel weekend tra il 7 e l'8 ottobre quando ci aspettiamo estreme anomalie su Spagna, Portogallo e Francia, addirittura fino a 14 o 15 °C al di sopra delle tipiche medie di inizio ottobre. Praticamente, registreremo temperature da piena estate, anche superiori ai 33-34 °C. Situazione anomala anche per il Nord Italia, dove ci aspettiamo anomalie fino a 10 °C nel corso del prossimo weekend, mentre, man mano che ci spostiamo verso sud, le anomalie diventano sempre più blande.

Successivamente, tra l'8 e il 13 ottobre, le anomalie persisteranno su tutta l'Europa centro-occidentale, considerando che l'anticiclone avrà radicato le proprie radici tra Spagna e Mediterraneo e, di conseguenza, le correnti subtropicali avranno ancora la meglio. Nell'arco di ben 5 giorni, ci aspettiamo anomalie medie di almeno 6 °C sul Nord Italia e valori attorno ai 2-3 °C sul resto della penisola. Discorso a parte per Spagna e Portogallo, dove le anomalie saranno ancora davvero eccezionali.

Anche attorno a metà del mese, nel periodo tra il 13 e il 18 ottobre, possiamo osservare una tendenza comunque poco autunnale con temperature spesso superiori alle medie tipiche del periodo, seppur solo di qualche grado. Ovviamente, a questa distanza temporale, è piuttosto normale trovare previsioni di anomalie molto ridotte rispetto alle previsioni a breve termine, che sono molto più accurate.