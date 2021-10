Previsioni meteo: temperature da pieno INVERNO in settimana, mappe CLAMOROSE

Il calo delle temperature iniziato a metà della scorsa settimana potrebbe non terminare qui e addirittura potrebbe rivelarsi ancor più severo nei prossimi giorni, come già vi avevamo anticipato in questo articolo.

L'apice del freddo è atteso tra mercoledì e venerdì: in appena tre giorni irromperà una massa d'aria ancor più fredda dai Balcani avente connotati pienamente invernali, i cui effetti potrebbero rivelarsi eccezionali per il periodo.

Nella mappa in alto le temperature previste per venerdì mattina all'alba in Italia.

Spiccano infatti le anomalie termiche negative che sarà probabile registrare in Italia: i modelli matematici propendono per anomalie negative fino a 10-11°C sulle regioni del centro-sud, obiettivo principale dell'irruzione fredda in arrivo. Le fredde correnti nord-orientali, che affluiranno in Italia sottoforma di intense raffiche di bora, causeranno un ulteriore calo delle temperature che ci farà vivere 72 ore invernali.

Impressionanti le anomalie termiche tra giovedì e venerdì, fino a 11°C in meno rispetto alla norma al centro-sud:

Il freddo dilagherà anche sulle regioni settentrionali e sarà maggiormente percepibile nelle ore notturne e all'alba a causa dell'irraggiamento notturno. Il momento più freddo potrebbe essere all'alba di venerdì, quando le temperature potranno scendere fino a 3-4°C in molte località della pianura Padana, soprattutto nelle campagne e nei piccoli comuni. Gran freddo anche al centro-sud, dove nelle aree interne la colonnina di mercurio scenderà fin sui 5-7°C mentre sulle coste avremo temperature attorno ai 10-13°C. Nelle valli e sui monti avremo temperature vicine allo zero o anche inferiori.

Solo da sabato potremo assistere ad una lentissima ripresa delle temperature, le quali però potrebbero restare al di sotto delle medie del periodo ancora per tanti giorni. L'Autunno, per il momento, sembra essersi dimenticato del Mediterraneo. Ritorneranno le perturbazioni atlantiche? Ne abbiamo parlato qui.