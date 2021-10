Perturbazione INVERNALE tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬, poi anticiclone

La nuova settimana si apre con un'effimera pausa alla lunga fase di tempo perturbato che ci ha interessati i giorni scorsi. Si prepara tuttavia un nuovo impulso di instabilità in arrivo dal nord Europa, con l'aria fredda artica che si spingerà di gran carriera verso i Balcani e l'Italia. Lo sviluppo di una intensa depressione porterà una nuova ondata di maltempo sulle regioni del Mezzogiorno, con forte ventilazione e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto tra mercoledì e giovedì. Le regioni più colpite includeranno Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per mercoledì 13:

Ci aspettiamo una riduzione sensibile della temperatura che si farà sentire a partire da mercoledì 13 ottobre. Aria più pungente sui versanti adriatici e al nord. Culmine del freddo venerdì mattina .

TORNA LA NEVE SULL'APPENNINO CENTRALE

L'arrivo di aria più fredda dall'artico porterà un sensibile abbassamento dello zero termico. Alcuni modelli ipotizzano addirittura isoterme negative alla quota di 1500 metri tra mercoledì e giovedì sul medio versante adriatico. In queste condizioni eventuali nevicate sull'Appennino potranno raggiungere i 1200-1400 metri di quota. La ventilazione è prevista in sensibile rinforzo a partire da martedì sera, con raffiche intense di Tramontana e Grecale. Isoterme previste alla quota di circa 1500 metri per venerdì mattina:





PROSSIMO WEEKEND CON L'ANTICICLONE