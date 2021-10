Meteo 7 giorni: freddo ECCEZIONALE per ottobre, c'Ã¨ una fine?

Il tempo per i prossimi sette giorni non promette nulla di buono e paradossamente nulla di prettamente autunnale come invece dovrebbe essere nel cuore di ottobre. Quella che colpirà l'Italia nei prossimi giorni sarà infatti una nuova ondata di maltempo di stampo invernale, caratterizzata da aria piuttosto fredda di origine artica pronta a penetrare nel Mediterraneo con oltre un mese di anticipo.

Questo significa che la pesante anomalia termica ora presente in Italia ci farà compagnia ancora per diversi giorni, quantomeno per tutta la settimana corrente. Si tratta di una situazione eccezionale e clamorosa, soprattutto se consideriamo che appena due settimane fa si registravano ancora temperature vicine ai 30°C in tante località italiane. In appena due settimane l'Italia ha vissuto il clima tipico di ben tre stagioni: l'Estate (a fine settembre), l'Autunno (nella prima settimana di Ottobre) e l'Inverno (negli ultimi giorni).

A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, le temperature scenderanno ulteriormente tanto che localmente avremo anomalie negative di oltre 10°C!

Ma quanto durerà questo periodo freddo? Molto probabilmente ci accompagnerà fino al termine della settimana, dopodiché potrebbe esserci una lieve e fisiologica ripresa delle temperature ma senza grandi sbalzi.

Di seguito le temperature minime tardo autunnali, quasi invernali, previste per giovedì mattina:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 12 ottobre: breve pausa dal maltempo. Nubi sparse sul versante adriatico e al sud, con piovaschi solo nelle primissime ore della giornata. Soleggiato altrove. Lievissima ripresa delle temperature nelle massime, freddo di notte e all'alba.

Mercoledì 13 ottobre: nuovo peggioramento al centro-sud, depressione in formazione nel Tirreno a causa di aria fredda in arrivo dai Balcani. Rovesci intensi e temporali su Sicilia, Calabria e Salento. Piovaschi su Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna. Isolati fenomeni sul nord-est, specie in pianura Padana tra Veneto ed Emilia Romagna. Fiocchi di neve in Appennino oltre 1300-1400 metri.Temperature in calo su tutta Italia, specie al sud e lato adriatico.

Giovedì 14 ottobre: maltempo al sud, specie lato ionico. Ultimi fenomeni su Molise e Abruzzo, stabile al nord e medio-alto Tirreno. Fiocchi di neve sull'Appennino centrale oltre 1200 metri.Intenso vento di grecale sul centro-sud e versante adriatico. Temperature in ulteriore calo al centro-sud.

Venerdì 15 ottobre: ultimi fenomeni su Puglia e Sicilia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo. Venti di tramontana e maestrale sostenuti sul centro-sud.

Sabato 16 ottobre: blande correnti atlantiche in arrivo verso il sud Italia e le isole maggiori, con piogge deboli e irregolari. Stabile al nord. Temperature in lieve aumento ma ancora abbondantemente sotto la media.

Dalle nostre mappe si osservano gli accumuli di pioggia attesi fino a domenica. Sud Italia obiettivo delle piogge:

Domenica 17 ottobre: situazione analoga al giorno precedente, ma con un ulteriore lieve aumento delle temperature.

Lunedì 18 ottobre: stabile su gran parte del centro-nord, più nubi al sud con fenomeni irregolari. Temperature stazionarie o in leggero aumento, ma ancora inferiori alle medie del periodo.

