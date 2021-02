Previsioni meteo: la primavera nel week-end, ma non per tutti

Alta pressione sempre più sub-tropicale in arrivo, week-end dal sapore primaverile su diverse regioni. Nubi basse al nord. Le previsioni meteo dettgliate.

L'alta pressione si è impossessata nuovamente dell'Italia dopo la breve parentesi gelida della scorsa settimana ed è pronta a portare le nostre regioni nel tepore primaverile. La radice anticiclonica, attualmente situata tra Spagna e Azzorre, tenderà gradualmente a spostarsi verso est posizionandosi sul nord Africa: questo faciliterà l'apporto di aria molto più calda nordafricana verso il Mediterraneo e verso l'Italia, proprio a cominciare dal week-end.

La persistenza dell'alta pressione favorirà tempo spesso stabile soprattutto sulle regioni del centro-sud e del versante adriatico per tutto il resto della settimana, mentre le regioni del nord e del lato tirrenico centro-settentrionale se la vedranno con nubi basse e banchi di nebbia nella notte e nel primo mattino (i tipici fenomeni determinati dalle alte pressioni nel Mediterraneo).

WEEK-END PRIMAVERILE IN ARRIVO | Come accennato nel primo paragrafo, il fine settimana si preannuncia nettamente più mite grazie all'apporto di aria più calda nordafricana. Le temperature aumenteranno su tutto il sud ed il lato tirrenico, tanto che potremo sfiorare nuovamente i 18-20°C soprattutto sulle due isole maggiori. Il Sole sarà presente anche sui rilievi del centro-nord, i quali si ergeranno sul tappeto di nubi basse e qualche nebbia che spesso avvolgeranno le pianure.

Se da un lato avremo clima primaverile, con mitezza e cieli sereni, dall'altro lato avremo spesso nubi basse: ci riferiamo alla pianura Padana e alle regioni tirreniche come Liguria, Toscana, Lazio e occasionalmente anche Sardegna settentrionale e Campania.

Poi a più lungo termine cosa potrebbe succedere? L'ipotesi più probabile è che si abbia una diminuzione delle temperature su quasi tutta l'Italia, più avvertibile sul nord-est e sul versante Adriatico ma ne riparleremo nei prossimi articoli.