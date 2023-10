Potenti libecciate in arrivo, raffiche di BURRASCA su tante regioni

Dopo una seconda metà di ottobre molto più movimentata e ricca di precipitazioni, seguirà una prima settimana di novembre ancora più pregna di ondate di maltempo e di piogge localmente davvero eccessive per la nostra penisola. Non ci sarà spazio per le alte pressioni; al contrario, dovremo fare i conti con numerose perturbazioni atlantiche ravvicinate, una dopo l'altra, che porteranno pioggia e temporali a più riprese.

Due di queste perturbazioni saranno caratterizzate non solo da piogge eccessive e temporali intensi, ma anche da fortissime raffiche di vento, in quanto saranno legate a due profonde depressioni che si formeranno sull'Europa centro-occidentale. Il forte calo della pressione che coinvolgerà anche l'Italia scatenerà il richiamo di correnti molto tiepide da sud-ovest, ovvero di libeccio, caratterizzate da raffiche davvero impetuose su gran parte dell'Italia.

La prima forte libecciata è prevista tra giovedì e venerdì, mentre la seconda durante il fine settimana, in concomitanza con il passaggio delle due perturbazioni. Entrambe avranno caratteristiche molto simili e potrebbero causare notevoli danni e disagi, soprattutto sulle regioni centrali, che saranno il vero obiettivo dei quasi fortissimi venti sud-occidentali.

Le prime forti raffiche di libeccio arriveranno giovedì tra il pomeriggio e la sera, coinvolgendo la Sardegna e tutto il Centro Italia, e toccheranno anche il Nord.

Nelle prime ore di venerdì, il forte vento si estenderà alla gran parte del Centro e del Sud Italia e l'intensità crescerà ulteriormente tanto che su Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna e Molise potremo registrare raffiche oltre i 90 km/h. In tal caso parliamo di raffiche di burrasca forte o addirittura tempesta.

Venerdì mattina il picco di raffica tenderà ad allontanarsi, ma la ventilazione resterà sostenuta su tutto il centro e il sud.

Il vento si indebolirà solo per poche ore, in attesa della nuova forte libecciata che nel week-end sferzerà lo Stivale. Si prevedono, domenica mattina, nuove raffiche di libeccio oltre i 90 km/h sulle regioni centrali.