PIOGGE in arrivo tra mercoledì e giovedì, le regioni colpite

La stabile giornata odierna rappresenta solo una pausa fisiologica tra due perturbazioni, la quale si concretizza grazie ad un'anticiclone mobile che va proprio ad interoporsi tra due fronti perturbati. Da queste parole possiamo capire che il bel tempo avrà vita breve.

Difatti, come si osserva dalle immagini del satellite, una perturbazione situata tra la Spagna e l'Africa nord-occidentale è destinata a muoversi lentamente verso la nostra penisola dove attualmente è presente l'alta pressione.

La depressione iberica raggiungerà la Sardegna mercoledì mattina, dopodichè il maltempo si estenderà rapidamente a Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

Possibilità di temporali sul medio Tirreno, quindi su settori come Toscana meridionale, Lazio e Campania settentrionale. Piogge più sparse e deboli su Puglia settentrionale, coste adriatiche centrali e Romagna.

Poco o nulla da segnalare sul resto della penisola: cieli poco nuvolosi su Calabria, Basilicata, Sicilia e gran parte del nord. Qualche isolato temporale pomeridano potrebbe svilupparsi al nordest e sulle Alpi.

Giovedì la perturbazione si muoverà rapidamente verso est, andando a coinvolgere in modo più diretto le regioni del sud. Ci aspettiamo piogge su Calabria, Puglia, Basilicata, Molise e qualche fenomeno residuo in Campania e Abruzzo. Piogge isolate in Sicilia (grossomodo su palermitano e messinese).

Nel frattempo il tempo migliorerà rapidamente a partire da ovest, tanto che sul finire della giornata tornerà il bel tempo praticamente ovunque.