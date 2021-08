Ondata di freddo fuori stagione in arrivo sull'est Europa, torna la neve a bassa quota

Dopo un'estate ricca di ondate di caldo a tratti estreme in lungo e in largo in Europa, agosto sembra davvero intenzionato a riservare una terza decade a dir poco fredda su tante regioni del nord-est europeo. Insomma da un estremo all'altro, come purtroppo siamo sempre più abituati negli ultimi anni.

Lo scacchiere barico a livello europeo si prepara a profonde modifiche che ovviamente avranno effetti in gran parte del vecchio Continente, anche sull'Italia. A "smuovere le acque" sarà l'anticiclone delle Azzorre che dopo una lunga assenza tornerà ad espandersi verso l'Europa occidentale e addirittura sin verso la Gran Bretagna, l'Islanda e il mare del Nord puntando con decisione il circolo polare artico.

Questa sua forte espansione verso nord innescherà, come ovvia conseguenza, una vasta discesa di aria fredda polare (le prime masse fredde che vanno via via formandosi nell'Artico, essendo ormai ad agosto inoltrato) verso la Scandinavia e la Russia europea. L'ondata di freddo avrà inizio tra domenica 22 e lunedì 23 e avvolgerà gran parte della Finlandia, la Norvegia settentrionale e i settori settentrionali della Russia europea. Entro martedì 24 il freddo invaderà anche Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia.

Si tratta di un'ondata di freddo fuori stagione anche per le regioni nord-orientali dell'Europa: le temperature scenderanno di almeno 8-10°C sotto le medie del periodo e saranno così basse da favorire il ritorno della neve a quote collinari. Addirittura in Lapponia, Norvegia settentrionale e Russia settentrionale i fiocchi di neve potrebbero scendere fino in pianura.

Nella mappa sopra, proiezione del modello matematico GFS per venerdì prossimo: Depressione fredda nell'est Europa e Italia sul margine tra aria fresca e aria calda

QUALI GLI EFFETTI IN ITALIA? L'ondata di freddo non interesserà direttamente la nostra penisola, ma potrebbe avere delle ripercussioni interessanti. Stando alle ultime emissioni dei modelli matematici è probabile che l'intera massa d'aria fredda possa isolarsi sull'Europa nord-orientale dove causerà una severa e prolungata ondata di maltempo, con temperature molto al di sotto delle medie. Le estremità di questa depressione fredda potrebbero inglobare anche i Balcani e l'Italia, riuscendo a tenere lontane le caldissime correnti africane.

Dunque dopo una breve ondata di caldo nel week-end e ad inizio prossima settimana è probabile un nuovo calo termico da mercoledì 25 da nord a sud che potrebbe accompagnarci addirittura fino al termine di agosto.

Al calo delle temperature (che saranno in media o leggermente sotto le medie del periodo) non corrisponderà la presenza di maltempo diffuso. Il tempo si manterrà stabile o al più variabile, con i classici temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose. La siccità, purtroppo, ci accompagnerà almeno fino all'inizio di settembre.