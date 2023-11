Ondata di freddo artico nel week-end, temperature in picchiata e primi fiocchi di neve

Ed eccoci qui, ad un punto di svolta stagionale come non lo si vedeva da anni. Il finale di novembre sarà contrassegnato da un vero e proprio anticipo d'inverno, merito di un repentino e clamoroso indebolimento del vortice polare che invierà i propri lobi a spasso a latitudini più basse. Uno di questi, colmo di aria fredda artica, scivolerà sull'Europa centro-orientale nel corso della settimana!

Questo passaggio è ormai confermato, ma a quanto pare sembra quasi certo anche l'approdo del freddo artico sul Mediterraneo. È chiaro che più scendiamo di latitudine e più la difficoltà previsionale sul freddo aumenta, ma ora tutti i centri di calcolo sono finalmente concordi con quella che potrebbe essere la prima ondata di freddo artico della stagione.

L'Italia si appresta a vivere un week-end da pieno inverno, con temperature che scivoleranno anche sotto lo zero in alta quota, come durante una tipica ondata di freddo invernale. Tra sabato pomeriggio e domenica si prevedono temperature fino a -3/-4°C a 1500 metri, specie sul versante adriatico. Ma è probabile che il freddo possa dilagare su tutto lo Stivale.

Il crollo termico rischia di rivelarsi davvero notevole! Tra sabato e domenica si prevedono anomalie clamorose su tutto il centro e il sud, con punte di 10/11°C sotto le medie tipiche del periodo. Buona parte dell'Europa centro-settentrionale vivrà questa anomalia consistente, determinata proprio dal consolidamento di un lobo del vortice polare nei pressi della Scandinavia.

La probabilità che il freddo artico dilaghi fin sull'Italia è molto alta, come visibile anche dalla mappa delle probabilità, le quali si basano su una media di svariati scenari. Il freddo al nord sembra ormai assodato, mentre qualche incertezza in più c'è per centro e sud Italia.

L'aria fredda andrà ad alimentare una depressione tra l'Adriatico e il Balcani, pertanto non avremo solo un forte calo termico ma anche venti sostenuti e occasioni di maltempo. Al momento si ipotizzano piogge principalmente al centro e al sud nel fine settimana, con rischio NEVE a quote relativamente basse tra Marche, Umbria, Abruzzo, Molise (anche in collina). Il nord per il momento pare essere ai margini delle precipitazioni, ma non del freddo!

Eloquenti le temperature massime previste domenica 26 novembre, praticamente da pieno inverno su tutta Italia.