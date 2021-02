Occhio alla NEVE del venerdì sera: Toscana sugli scudi, ma non solo...

Potrà nevicare su Piazza del Campo a Siena? Probabilmente SI.

Aria fredda in sfondamento da nord-est, depressione in arrivo da ovest: un cocktail che per alcune regioni significherà anche neve in pianura. Fiocchi che potrebbero sorprendentemente cadere anche su zone che non sembravano dover essere visitate ma l'incertezza, a sole 36 ore, dall'evento, è ancora incredibilmente molta.



Se infatti il minimo depressionario si approfondisse solo un po' frenerebbe la sua corsa verso sud, perchè trasformerebbe l'energia cinetica in energia di rotazione, reiterando i fenomeni sulle medesime zone.



Quali? E con quali temperature affronteremo l'evento? Potrà nevicare a Torino, Genova, Roma, Firenze, Milano, Roma? Andiamo con ordine.



Ecco le temperature attese a 800m per la notte su sabato: viste cosi sono favorevoli a nevicate a quote di pianura al nord, ma anche su Marche, Toscana, fondovalle dell'Umbria settentrionale e centrale e sarà così?

La posizione del minimo inciderà molto sulla loro distribuzione che alcuni modelli vedono premiare maggiormente anche il nord-ovest (fiocchi a Milano, Torino, Genova e su tutto il basso Piemonte e l'Emilia-Romagna a ridosso dell'Appenino), ma coinvolgere anche molte zone della Toscana (incluso città come Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Prato), e in Umbria Perugia. Neve anche sulle coste in arrivo sulle Marche con accumuli più importanti all'interno.

La neve sbarcherà solo successivamente sul Lazio, ma come si nota dalla mappa qui sopra la temperatura in quota non consentirà neve nella notte su sabato ma solo entro l'alba su Reatino, Viterbese e Frusinate, mentre entro sabato mattina potrebbe anche coinvolgere i Castelli, neve poi sulle montagne abruzzesi e sul Molise e le zone interne campane ma ancora a quote collinari (il freddo qui arriverà dopo).

Ecco infatti la mappa termica a 1500m che chiarisce come saranno distribuite le temperature all'alba di sabato:

Altri modelli distribuiscono i fenomeni in modo diverso con neve su estremo ovest Valpadana, l'Appennino ligure e l'Emilia-Romagna sino alla fascia pedemontana per ciò che concerne il nord (minimo basso) e alle zone interne del centro, non concedendo ai fiocchi di raggiungere anche le zone pianeggianti in virtù di temperature leggermente più alte almeno tra venerdì sera e l'alba di sabato:

Aspettiamoci però altre sorprese che dipenderanno da quanto il minimo deciderà di insistere o meno sull'alto Tirreno, ma anche da quanta aria fredda arriverà concretamente.



Per il tempo del week-end e con le tante nevicate previste, domenica segnatamente su medio Adriatico e sud, vi rimandiamo all'altro articolo presente stamane su MeteoLive:-)