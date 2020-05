NUBIFRAGI entro sera tra Piemonte e Lombardia: ATTENZIONE!

C'è un po' di apprensione per i temporali previsti per stasera sul settentrione dai principali modelli: c'è il ramo ascendente della corrente a getto che genera convergenza delle correnti al suolo e divergenza in quota, favorisce la formazione di temporali ad asse obliquo con potenziali grandinate al loro interno.



In più l'aria umida presente al suolo e richiamata dai quadranti meridionali nei bassi strati, da SSW in Liguria, da ESE sul catino padano, (wind shear negativo) il riscaldamento previsto con l'insolazione delle prossime ore, farà il resto, preparando un cocktail temporalesco di notevole portata ed estensione che tutti i modelli evidenziano tra le 18 odierne e l'alba di venerdì 15 maggio, ecco alcune mappe che segnalano criticità temporalesche con accumuli anche superiori ai 60-70mm in poche ore in trasferimento dal Piemonte centrale alla Lombardia (modello americano):

Le due mappe che seguono, riferite invece al modello europeo, mostrano la sequenza precipitativa attesa dapprima tra le 18 di oggi e le 06 di venerdì 15 e poi quella valevole per le 12 ore successive: