Novembre si traveste da PRIMAVERA INOLTRATA, guardate che TEMPERATURE...

Ecco la mitezza in tutta la sua potenza. La mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nella serata di martedi 14 novembre:

Se ingrandite l'immagine noterete isoterme sul Mediterraneo alla medesima quota comprese tra + 12 e + 15°. Inutile dire che si tratta di valori assurdi per il periodo e paragonabili al mese di giugno, anche se ormai fiammate calde di questo genere non fanno più notizia nemmeno in pieno inverno.

La cosa triste riguarderà la neve in montagna, faticosamente accumulata nell'ultimo periodo, che verrà fusa all'istante; una cosa non bella, ma a cui siamo abituati ormai da anni.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 14 di martedi 14 novembre - consigliamo sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Punte di 27° (quindi da piena estate) sulla Sicilia orientale; 24-25° sul Molise, la costa abruzzese, la Sardegna meridionale, la Puglia e la Lucania. Molti i valori superiori a 20° anche su alcune aree dell'Italia settentrionale specie sull'Emilia Romagna.

Anche nella giornata di mercoledi 15 novembre sarà "novembre" solo sul calendario. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 della giornata in parola:

26° sulla Sicilia orientale, 24° sulla Sardegna meridionale e la Lucania, 22° sul Salento. Ancora molte aree della Penisola con temperature attorno o di poco superiori a 20°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località