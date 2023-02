NEVE probabile su Torino e Cuneo nella notte su lunedì

Il Piemonte, segnatamente il Torinese, Biellese, Eporediese, Ossola e Cuneese, con le loro rispettive vallate, e la bassa Valle d'Aosta, potrebbero sperimentare una breve fase nevosa nella notte su lunedì, per il veloce passaggio di un vortice freddo che, complice anche l'effetto stau indotto dalla rotazione delle correnti ad est, regalerà finalmente qualche fiocco di neve sino in città.



Qualche nevicata per la verità sempre nella notte è attesa anche sulla Valtellina e in Canton Ticino, così come sull'Appennino ligure e forse emiliano ma di scarsa entità.

Il limite dei fiocchi dovrebbe attestarsi nelle prime ore della notte attorno ai 300m , come mostra questa mappa del modello americano:

Nella seconda parte della notte il limite dovrebbe calare sin verso i 100m, coinvolgendo così in modo più netto anche le città di Biella, Domodossola, Ivrea e Torino, dove nelle zone più alte della città è attesa anche un'imbiancata, qui il dettaglio dal nostro meteo città:

Previsioni meteo Torino lunedì 06 febbraio 2023 - Meteolive.it



Ecco la situazione attesa tra le 4 e le 7 dal modello americano, mentre sul settore lombardo i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, saranno ancora attivi su Biellese, Torinese, Cuneese e parte della Valle d'Aosta, se l'incastro delle correnti lo consentirà non è esclusa anche una breve nevicata su Aosta, anche se i fiocchi sembrano più probabili dal forte di Bard verso sud:

Il breve episodio nevoso dovrebbe comunque rapidamente concludersi entro le 10 del mattino, solo sul Cuneese seguiterà a cadere qualche fiocco di neve anche nelle ore successive, favorito dalla persistenza dei venti freddi orientali.