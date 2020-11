Nel week-end ci penseranno maltempo e vento a chiudere gli italiani in casa

L'autunno improvvisamente ha ripreso vigore nel Mediterraneo, dopo un lunghissimo e deleterio periodo anticiclonico che ha messo a dura prova le riserve idriche italiane e l'innevamento dei nostri monti.

Nelle ultime ore è tornata la pioggia su tante nostre regioni grazie ad una perturbazione nord Atlantica,

Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo mostrano fortunatamente segnali positivi, votati ad un clima tipicamente tardo autunnale e tratti quasi invernale. In particolare ci riferiamo ad una sempre più probabile irruzione fredda di origine artica nel corso del week-end, la quale porterà non solo piogge e venti forti ma anche un sensibile calo delle temperature da nord a sud, anche di oltre 10°C.



WEEK-END FREDDO E INSTABILE | Tutti i modelli matematici sono ormai concordi nell'arrivo di questa perturbazione artica carica di freddo e piogge. L'aria fredda irromperà sul Tirreno dove darà vita ad un vortice di bassa pressione ampio e intenso, che darà vita a piogge estese su tutto il centro-sud Italia e a tratti anche al nord.

I primi deboli fenomeni arriveranno venerdì 20 sulle regioni settentrionali, mentre tra sabato e domenica toccherà al centro-sud fare i conti con la parte più intensa della perturbazione.

Le temperature precipiteranno su tutta Italia: dapprima caleranno al nord tra venerdì sera e sabato, favorendo anche brevi spruzzate di neve fino in collina sul nord-est, mentre nel fine settimana scenderanno nettamente anche sul centro-sud portandosi anche sotto i 10°C in pianura. Questo brusco calo termico permetterà l'arrivo della neve sull'Appennino centro-meridionale localmente in collina al centro e fin sui 1.000-1.200m al sud.

Contemporaneamente spireranno intensi venti di bora sull'alto Adriatico e grecale su tutto il centro-sud, con raffiche a tratti molto intense (sia sabato che domenica).

Insomma, prepariamoci a fare i conti con un week-end dal sapore tardo autunnale, con freddo, pioggia e vento forte. Ci penseranno quindi le condizioni meteo pessime a bloccare gli italiani in casa.