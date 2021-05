MODELLO EUROPEO: CALDO in arrivo al sud, TEMPORALI al nord

L'alta pressione africana riuscirà ad agguantare sotto il sud dominio parte delle regioni centrali, le Isole e il meridione, dove all'inizio della settimana prossima avremo un anticipo d'estate.

Le regioni settentrionali resteranno invece sotto il tiro delle correnti instabili atlantiche che potrebbero proporre un nuovo peggioramento del tempo nella giornata di martedi 25 maggio.

La prima mappa mostra la massima espansione dell'alta pressione africana sull'Italia, prevista nelle ore centrali di lunedi 24 maggio:

Secondo il modello europeo, l'ondata di caldo al nord sarà praticamente ininfluente, mentre al centro e soprattutto al sud e sulle Isole porterà valori termici di tutto rispetto, anche localmente superiori a 35°.

Notate il nucleo perturbato presente sulla Penisola Iberica: nelle successive 24 ore è previsto risalire verso nord-est e causare un peggioramento sul nord Italia nella giornata di martedi 25 maggio; ecco la mappa:

Temporali in arrivo su tutto il nord nell'arco di martedi 25 maggio, con un parziale interessamento anche della Toscana. Il caldo verrà concentrato al meridione e sulla Sicilia, mentre la Sardegna sarà già sotto correnti più fresche di matrice occidentale.

Successivamente, se con un balzo virtuale ci spostiamo a giovedi 27 maggio, notiamo l'Italia quasi per intero avvolta da correnti fresche ed instabili di matrice atlantica, con il cado relegato alla Sicilia e le estreme regioni meridionali:

In altre parole, secondo il modello europeo, l'ondata di caldo al sud e su parte del centro attesa per la settimana prossima dovrebbe essere breve e transitoria, non toccando minimamente il settentrione. Vedremo se le cose andranno realmente così.

