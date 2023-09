Modello americano anticipa l'inizio dell'Autunno, ma cosa c'è di vero?

Questa mattina il modello americano GFS ha rilasciato un interessante aggiornamento riguardo l'evoluzione meteo della prossima settimana, precisamente per il 18 e 19 settembre. Secondo il modello, l'alta pressione africana potrebbe essere seriamente minacciata da una goccia fredda proveniente dal Nord Atlantico, la quale rischia di isolarsi nel Mediterraneo, portando un marcato peggioramento con abbondanti piogge, diffusi temporali e un netto calo delle temperature.

In questo articolo cercheremo di capire se questa previsione potrà concretizzarsi già dall'inizio della prossima settimana. Se lo scenario proposto da GFS dovesse avverarsi, avremmo un esordio anticipato dell'autunno già da lunedì 18, dato che si prevede un calo delle temperature di oltre 10°C su gran parte dell'Italia e frequenti temporali da nord a sud.

Tuttavia, per il momento, si tratta di un singolo aggiornamento, per altro non in linea con quanto previsto dagli altri centri meteorologici e dalla media degli scenari dello stesso modello. Analizzando la media degli scenari di GFS, che rappresenta la soluzione matematicamente più probabile in quanto deriva dalla media di diversi scenari proposti, emerge una persistenza dell'alta pressione almeno fino al 20 settembre, come del resto già annunciato in precedenza:

In breve, l'anticiclone si manterrebbe, portando con sé il caldo, soprattutto al centro-sud, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, mentre le perturbazioni si concentrerebbero sull'Europa occidentale. Solo dopo il 20 settembre potrebbe verificarsi un indebolimento dell'anticiclone, con l'arrivo di correnti più fresche e instabili, come anticipato nei precedenti editoriali.

Anche il modello europeo ECMWF conferma questa previsione, proponendo un anticiclone solido e persistente sull'Italia, con temperature superiori alle medie stagionali. Il maltempo rimarrà confinato sull'Europa occidentale e solo tra il 20 e il 22 settembre potrebbe interessare l'Italia, portando i primi segnali autunnali: