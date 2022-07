Meteo WEEK-END: tra SOLE e fresche raffiche di vento, ma non per tutti!

La tanto attesa rinfrescata è arrivata a destinazione: tante nostre regioni stanno assaporando temperature di gran lunga più basse rispetto ai giorni scorsi, soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud.

Laddove sono in atto rovesci e temporali, come in Puglia, Basilicata e Calabria, le temperature sono crollate fin sui 21-23°C in pianura, risultando più basse di oltre 10-12°C rispetto a sole 48 ore fa.

La perturbazione si sta rivelando molto rapida: già domani avrà totalmente abbandonato l'Italia lasciando alle sue spalle il solo vento di tramontana a mantenere un clima fresco e gradevole su tante nostre regioni.

Insomma si prospetta un week-end sereno ma col vento sostenuto su regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania. Ma vediamo il tempo nel dettaglio.

SABATO 9 LUGLIO: sereno su tutta Italia, eccetto isolati addensamenti al nord specie al mattino. Vento di tramontana su tutto il sud, con raffiche forti sull'arco ionico e Puglia. Vento moderato su Molise, Abruzzo, Marche. Altrove venti deboli o assenti.

Caldo nella norma al nord e regioni tirreniche, clima più fresco invece al sud e medio-basso Adriatico.

DOMENICA 10 LUGLIO: persiste il vento al sud, seppur molto più debole rispetto al giorno precedente. Cieli generalmente sereni ovunque.

Le temperature saliranno lievemente ovunque, con picchi di 33-34°C in pianura Padana e Sardegna. Temperature sotto i 30°C al sud.