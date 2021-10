Meteo WEEK-END: Italia divisa in due, arrivano anche i primi FREDDI

Aria molto fresca e instabile nord-orientale continua ad alimentare un vortice di bassa pressione situato sulle regioni meridionali, il quale porta i suoi effetti più vistosi e significativi lungo le regioni adriatiche. Questa depressione sarà ancora protagonista nel corso del week-end, soprattutto sulle regioni meridionali, mentre al nord avanzerà tempo sempre più stabile.

Nella mappa in alto vi mostriamo le piogge previste in Italia nel week-end.

Le temperature hanno già subito un netto calo da nord a sud, ma la discesa non è ancora terminata: nelle prossime 48 ore irromperà aria ancor più fredda dai Balcani che dilagherà su quasi tutta Italia, favorendo un ulteriore calo delle temperature.

La colonnina di mercurio si porterà al di sotto delle medie del periodo da nord a sud, localmente anche di oltre 5-7°C.

Sabato 9 ottobre: maltempo diffuso su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata. Instabilità sparsa su Calabria, Sicilia, Sardegna meridionale e zone interne della Campania. Tempo più stabile altrove, con cieli più sereni sulle coste tirreniche centro-settentrionali. Nubi basse al nord specie al mattino, ma nel corso della giornata prevarrà il Sole. Le temperature minime saranno piuttosto fredde in pianura Padana (localmente anche inferiori ai 10°C) e nelle zone interne del centro.

Di seguito vi proponiamo il radar per seguire la situazione meteorologica in tempo reale:

Domenica 10 ottobre: persistono piogge e temporali al sud, soprattutto su Puglia, Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Migliora nettamente al centro Italia dove avremo solo nuvolosità residua abbastanza sterile. Stabile al nord.

Risveglio freddo in pianura Padana, nelle valli e le zone interne del centro Italia: le minime saranno comprese tra i 5 e i 12°C. Molto fresco anche al sud dove insisterà il maltempo.

Ad inizio prossima settimana il calo termico sarà ancor più accentuato nelle minime. Ne abbiamo parlato in questo articolo>>>